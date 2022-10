Le groupe Legrand consolide son réseau avec les marques Ford et Suzuki

Né avec Ford en 1975, le groupe rend hommage à ses racines en faisant l’acquisition des affaires Ford détenues par Didier Berrezai. Ce dernier a pris la décision de céder progressivement ses concessions afin de quitter le monde de la distribution automobile. Une aubaine pour le groupe Legrand qui avait promis de se développer au second semestre 2022 et au premier semestre 2023 sur sa zone de chalandise, à savoir le Grand-Ouest. L’opérateur est donc le nouveau propriétaire de six sites Ford basés à Caen, Lisieux (14), Cherbourg, Saint-Lô (50), Bernay et Pont-Audemer (27).

Dans le même temps, cette opération concerne également le rachat de deux concessions Suzuki installées à Bernay et Pont-Audemer qui représentent une centaine de véhicules neufs par an. Cela porte donc à cinq le nombre de sites détenus par l’opérateur aux couleurs de la marque nippone en comptant Saint-Brieuc (22), Rennes (35) et Le Mans (72). Le partenariat entre les deux entreprises a été scellé en 2009.

Les nouvelles affaires Ford et Suzuki offrent au groupe Legrand un potentiel commercial de 1 400 véhicules neufs, 1 000 véhicules d’occasion pour un chiffre d’affaires de 61 millions d’euros. En 2021, le groupe Legrand totalisait 2 500 VN, 3 400 VO et 1 200 motos. De quoi afficher un chiffre d’affaires consolidé de 137 millions d’euros.

D’autres opérations à venir

« Notre ambition est d’arriver dans les trois à cinq prochaines années dans le top 30. Les premiers projets de notre stratégie de développement commencent à aboutir », confirme Éric Legrand, directeur général du groupe, qui prévient que d’autres opérations devraient être officialisées dans les prochains jours : « L'idée est de se renforcer avec des constructeurs que l'on représente déjà aujourd'hui dans de nouvelles villes ».

Interviewé dans nos colonnes fin juillet 2022, le directeur général évoquait son intention de renforcer ses liens avec Stellantis. « On vise une forte croissance externe avec l’ouverture de nombreux points de vente dans le Grand-Ouest. C’est pour cette raison que nous avons changé notre organisation en amont, pour nous préparer à cette croissance à venir ». Grâce à l’ensemble des futures acquisitions, le groupe espère atteindre les 180 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022 et table sur 250 millions d’euros en 2024.