Le groupe international DAT débarque en France

DAT, vous connaissez ?

Bonne nouvelle pour les professionnels de la carrosserie et de la réparation, DAT (Deutsche Automobil Treuhand GmbH), fournisseur incontournable de logiciels métiers du secteur automobile, s’attaque au marché français. Retenez-bien ce nom : DAT est LE LEADER incontesté du marché du chiffrage et de la donnée automobile en Allemagne, implanté dans 24 pays. La majorité des ateliers et des constructeurs automobiles en Allemagne s'appuient quotidiennement sur les solutions DAT.

Créée en 1931, la société exploite aujourd’hui plus de 78 millions de références de pièces de véhicules particuliers, utilitaires, poids lourd et 2 roues et adresse plus de 30 000 clients. Le spécialiste de la data travaille avec de nombreux réparateurs, experts, groupes de leasing, d’assurances européens, ainsi qu’avec l’ensemble des constructeurs automobiles.

DAT, des solutions de chiffrage dédiées aux professionnels de la réparation automobile

DAT propose une large gamme d'outils à destination des professionnels de l’automobile. La société développe des solutions de chiffrage full web identifiant les véhicules via le code VIN, calculant les coûts de réparation des véhicules, et évaluant leur valeur résiduelle.

L’intelligence artificielle couplée à la précision de l’outil de chiffrage offre des solutions innovantes qui facilitent le travail quotidien des ateliers de réparation et carrosserie, des concessionnaires automobiles, des bureaux d'expertise automobile, des compagnies d'assurance, des sociétés de leasing et des constructeurs automobiles. L’automatisation des process leur fait gagner un temps précieux dans le traitement des dossiers de maintenance, de réparation et de gestion de sinistres

DAT a noué des partenariats avec les éditeurs de DMS CILEA et SOLWARE.

Le marché français est occupé par 2 leaders du chiffrage, pourquoi opter pour une solution de chiffrage DAT ?

En France, les réparateurs et carrossiers ont finalement assez peu d’alternatives lorsqu’il s’agit de choisir leur outil de chiffrage. Bon nombre de solutions du marché sont des solutions plutôt onéreuses et relativement rigides ou alors incomplètes. DAT propose une alternative crédible et compétitive adaptée aux besoins des réparateurs, avec un positionnement assez unique.

Pour comprendre le positionnement et la valeur ajoutée de DAT, il faut comprendre la philosophie de ses créateurs. Depuis 90 ans, les actionnaires de la société sont également ses clients : des groupements de réseaux, de constructeurs, ou encore d’experts qui avaient besoin de mettre en commun leurs données. Depuis toujours, l’objectif de DAT est de collecter, qualifier et redistribuer sa base de données à ses clients, d’innover et de proposer des outils simples et intuitifs en s’appuyant sur la richesse de la data disponible.

Avec les données constructeurs de 44 marques et 1700 modèles de véhicules référencés, la base de données DAT offre aujourd’hui une couverture de plus de 97 % du parc roulant de moins de 10 ans. Elle répertorie 78 millions de pièces constructeurs, permet d’identifier les équipements de série, options et packs - ce qui est assez rare - et intègre l’identification VIN.

« Nous arrivons avec de nouvelles solutions de chiffrage qualitatives et au bon prix, éprouvées sur des marchés semblables à la France comme l’Allemagne. Nous mettons un point d’honneur à placer les besoins des réparateurs et carrossiers au cœur de notre démarche et notre approche commerciale offre une flexibilité très appréciée par les professionnels », confie Amaury de Pascal, Directeur commercial de DAT France.

Venez découvrir les solutions DAT sur le salon Equip Auto

À l’occasion d’Equip Auto 2022, le spécialiste de la data automobile vient à la rencontre des réparateurs et carrossiers français pour la première fois. DAT, qui dispose dorénavant d’une équipe renforcée dédiée au marché français, sera à leur disposition pour leur présenter le panel de solutions logicielles de chiffrage DAT.

Dans le hall 1, sur le stand E069, les visiteurs pourront découvrir We DAT®, un outil de chiffrage full web, simple et intuitif de nouvelle génération (smartphone, tablette, PC) et FastTrackAI® une solution faisant appel à l’intelligence artificielle qui permet aux professionnels de la réparation de réaliser rapidement des chiffrages automatiques de dommages fiables et précis, à partir d’un simple smartphone.

Plus d’informations sur www.dat-france.fr

Contenu proposé par DAT.