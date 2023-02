Le groupe Jallu-Berthier s’engage dans un plan de rénovation éco-responsable

Le groupe Jallu-Berthier s’engage sur la voie de l’éco-responsabilité en déployant un plan global qui concerne autant les collaborateurs que les concessions du distributeur. L’entreprise souhaite prolonger le verdissement de l’automobile à l’univers de la distribution. Le groupe a donc lancé plusieurs chantiers d’envergure. En matière de ressources humaines, tous les collaborateurs sont engagés dans le respect d’une charte éco-responsable, mettant en avant la notion du bien commun. Un projet d’entreprise qui s’ajoute aux valeurs du groupe et qui doit être relayé au quotidien par tous les salariés. Comme le souligne Arnaud Jallu-Berthier, président du groupe, « les actions "coup de poing" que nous avons menées pour changer nos comportements et l’adoption par nos collaborateurs de cet engagement est un facteur de réussite et de fierté qui nous engage à continuer vers une démarche de développement durable ». Cette démarche se poursuit par un plan de rénovation des concessions du groupe.

Investissements annuels

L’entreprise a allié développement durable et économies en réduisant ses consommations d’énergies. En un an, la firme aurait ainsi abaissé sa consommation d’électricité de 23 % et de 35 % pour le gaz. Le distributeur annonce même un gain global de 3 811 126 KWh grâce à un suivi régulier. Cette baisse passe également par la rénovation progressive des 41 points de vente du groupe. Un plan qui s’est traduit en 2022 par un investissement de 451 000 euros, pour isoler des toitures, changer des vitrages, passer des éclairages en LED et installer des détecteurs de mouvements. Ces transformations vont se poursuivre régulièrement, puisque la firme a alloué un budget de 400 à 500 000 euros par an pour améliorer ses bâtiments. Au-delà de ces transformations, le groupe va déménager trois de ses sites, trop énergivores. Le premier établissement vient d’être achevé à Sarcelles (Yvelines) pour remplacer une concession Citroën obsolète. Ce point de vente abrite des panneaux solaires capables de fournir assez d’énergie pour chauffer et assurer l’exploitation du bâtiment toute l’année, à l’exception des bornes de recharge présentes sur place. Cet engagement global a permis à la firme d’être retenue par Mobilians dans le cadre du concours Trajectoire Durable.