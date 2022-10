Le groupe Jean Lain Mobilités optimise ses ventes avec MotorK

Dans un contexte de ventes digitales de plus en plus généralisées, l’opérateur savoyard s’est laissé convaincre par la plateforme WebSparK proposée par MotorK. Conçue en faveur des concessionnaires, celle-ci leur permet de maximiser l’acquisition de trafic et de générer des leads. Dans sa démarche proactive de diversification de ses activités, en réponse aux nouveaux enjeux de mobilité, le groupe Jean Lain Mobilités était à la recherche d’une solution « permettant de gagner du temps sur les tâches les plus chronophages et d’être opérationnels sur l’ensemble de nos canaux de vente » comme le souligne Julien Busson, directeur marketing. Toutes les marques distribuées par le groupe sont équitablement et singulièrement traitées par la plateforme de sorte que les collaborateurs peuvent actualiser régulièrement en ligne les prix, visuels, options et les offres fabricants. « Depuis sa mise en place nous avons constaté un gain de temps notoire sur la gestion, car nous n’avons plus besoin de gérer manuellement les pages des différents modèles, poursuit le directeur. Nous avons également gagné en efficacité, puisqu’il nous est à présent possible de montrer l’ensemble de nos gammes en ligne ».

Un acteur majeur en Auvergne-Rhône-Alpes

En 56 années d'existence, Jean Lain Mobilités s'est peu à peu imposé sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'entreprise compte 1 750 collaborateurs, 120 points de vente et 35 000 véhicules vendus par an. L’opérateur s’adresse aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers. Outre la vente de véhicules neufs ou d'occasion, il propose également l'achat de voitures de collection via son entité Jean Lain Heritage, ainsi qu’un service de location baptisé Jean Lain Rent.