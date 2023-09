Le groupe Jean Rouyer Automobiles se digitalise en interne

« Chaque jour, nos managers ont besoin d’informations fiables, de nombreux outils existaient déjà, mais les limites d’Excel étaient atteintes. Il devenait donc nécessaire de professionnaliser l’ensemble du reporting commercial », souligne Ronan Guibé, directeur administratif et financier du groupe Jean Rouyer Automobiles. L’opérateur a donc structuré sa direction financière en mai 2023 avec un outil de Business Intelligence (BI) Qlik, intégré par EasyNeo. La BI permet une vue globale des indicateurs d’activité de l’entreprise, à savoir les stocks, ventes, entrées ateliers, geomarketing, informatique etc.

À ce jour, plus de 200 millions de données sont traitées toutes les semaines. Les 58 concessions du groupe disposent des mêmes suivis, mis à jour automatiquement chaque matin. « Cela a été un travail commun entre nos data analystes et les équipes du terrain afin de répondre à tous les besoins », complète Jérôme Moinard, président du directoire. L’un des objectifs était de mettre à disposition de tous les managers des reportings au niveau des sites tout en respectant les spécificités de chaque constructeur. À l’instar de nombreux secteurs d’activité, le digital occupe aujourd’hui une place prépondérante au sein de la distribution automobile. « Le métier de vendeur en concessions a évolué et il exige aujourd’hui une appétence pour les outils digitaux. Les métiers financiers ne dérogent pas à cette évolution, qu’il faut impérativement savoir suivre pour être dans le match ! », poursuit Ronan Guibé.

Depuis sa création en 1982, le groupe Jean Rouyer Automobiles ne cesse de grandir autour du bassin choletais. L’entité compte 1 600 collaborateurs, et distribue 14 marques automobiles. Elle a vendu l’an passé 45 605 véhicules, dont 23 413 neufs et 22 192 d’occasion. Ne cessant jamais de croître, son chiffre d’affaires a atteint 1,1 milliard d’euros lors du précédent exercice.