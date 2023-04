Le groupe Jean Rouyer Automobiles s’associe à la marque de vélos électriques Michael Blast

Fondé en 1982, le groupe Jean Rouyer Automobiles totalise plus de 60 sites dans le Grand-Ouest, 14 marques et pas moins de 1 600 collaborateurs. L'opérateur a décidé de diversifier ses activités de vente et de location de véhicules, vers la commercialisation de vélos à assistance électrique. Pour ce faire, il va collaborer avec la marque Michael Blast dès le 13 mai prochain.

La marque de vélos électriques Michael Blast continue de séduire les distributeurs automobiles. En effet, en novembre 2022, le groupe Maggi avait lancé la commercialisation de ces deux-roues dans dix de ses concessions d'Auvergne-Rhône-Alpes. Le groupe Jean Rouyer Automobiles vient lui aussi d’être séduit par les atouts de la gamme de vélos électriques premium (entre 2 000 et 3 000 euros) et d'inspiration vintage. À compter du 13 mai prochain, il la proposera donc sur quatre sites du Grand-Ouest, à savoir Renault les Sables d'Olonne (85), Nissan Nantes (44), Nissan Angers et Nissan Cholet (49).

Une diversité de services

À travers cette collaboration, le groupe Jean Rouyer Automobiles diversifie son offre afin de s’adapter à la forte demande du marché français. En 2022, les vélos ont représenté 43 % des moyens de transport les plus vendus en France, contre 26,5 % pour les trottinettes et 26 % pour les voitures (Observatoire du Cycle, avril 2023). Beaucoup de clients sont notamment demandeurs d’un vélo de courtoisie lorsqu’ils déposent leurs véhicules pour l’entretien. « Pour un avenir plus durable et respectueux de l’environnement, c’est à nous de nous diversifier et d'innover, souligne Jérôme Moinard, président du directoire groupe Jean Rouyer Automobiles. En développant cette gamme de vélos électriques vintage premium, nous souhaitons proposer un nouveau service de mobilité douce et je suis convaincu que cette opportunité de diversification sera une réussite pour le groupe ». Ce partenariat s’inscrit donc dans la stratégie nationale bas carbone visant à faire passer la part du transport à vélo de 4 à 12 % sur tout le territoire français d’ici à 2030 dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Du côté du fabricant Michael Blast, cela lui permet d’étendre son réseau de distribution. La marque de vélos à assistance électrique est importée et distribuée par Patrice Murtas, un acteur récent sur le marché du scooter électrique équivalent 125 cm3. Michael Blast est disponible en France à travers une trentaine de points de vente.