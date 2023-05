Le groupe Jean Rouyer va ouvrir une école de carrosserie à Cholet

Depuis sa création en 1982, le groupe Jean Rouyer Automobiles ne cesse de grandir autour du bassin choletais. Afin de créer de la valeur pour ses clients et booster sa rentabilité, le distributeur a rapidement diversifié ses activités : ouverture du restaurant semi gastronomique O’TO à Cholet (49), édification d’un magasin centralisé à la Roche-sur-Yon (85) en 2014 (l’établissement gère l’approvisionnement en pièces de rechange Renault pour toute la Vendée), lancement de la société LOC’OTO dédiée à la location longue durée multimarques pour les professionnels (2021), mise en place de la plateforme digitale Autobonplan (2015), ou encore création de CEFODIS AUTO (2005), le premier centre de formation intégré à un groupe automobile. Rien ne semble arrêter l’opérateur. C’est d’ailleurs grâce à ses ambitions sans borne qu’il outrepasse la barre symbolique du milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2022.

Jérôme Moinard, président du directoire, entend bien dynamiser les exercices 2023-2024 avec de nouveaux challenges. Le premier concerne la collaboration avec la marque Michael Blast depuis début mai 2023, visant à proposer la commercialisation de vélos premium à assistance électrique (entre 2 000 et 3 000 €). Ceux-ci sont visibles sur quatre sites, à savoir Renault les Sables d'Olonne (85), Nissan Nantes (44), Nissan Angers et Nissan Cholet (49). « Nous cherchions comment nous développer sans faire comme tout le monde, précise-t-il. L’idée était de trouver des vélos capables d’être un complément à l’utilisation de la voiture, comme notamment en hyper centre ou sur des régions proches de la mer, mais aussi de pouvoir les proposer comme véhicule de courtoise à nos clients ». En 2022, les vélos ont représenté 43 % des moyens de transport les plus vendus en France, contre 26,5 % pour les trottinettes et 26 % pour les voitures. Cette portée d’entrée permet ainsi au groupe, comme à sa clientèle, de s’orienter vers la mobilité douce.

Former la future génération

Le deuxième projet porte sur l’ouverture d’une école de carrosserie à Cholet à compter du 1er septembre 2024. A l’instar de son premier établissement dédié à la formation des vendeurs, l’opérateur fait face à la même réalité économique depuis des années : la pénurie de main d’œuvre dans les Pays de la Loire. Pour y remédier, l’apprentissage se montre nécessaire. En 18 ans, 273 alternants ont été diplômés au sein de CEFODIS AUTO et le groupe compte actuellement dans ses rangs 147 apprentis (tous secteurs confondus). « Nous avons beaucoup de difficulté à trouver des jeunes qui veulent s’orienter vers ces métiers, alors que ceux-ci connaissent peu de chômage, sont bien rémunérés et offrent des perspectives d’évolution. Nous nous sommes donc dits, comme pour les vendeurs, qu’il fallait les former en interne. Nous allons utiliser les locaux de notre premier centre et créer un atelier spécifique pour la formation pratique ».

Quatorze apprentis (étudiants ou personnes en reconversion) seront donc formés aux métiers de la carrosserie et de la peinture pendant un cursus d’un ou deux ans. A l’issue de leur formation, ils pourront prétendre à un emploi au sein de l’une des 58 concessions du groupe. « On ne valorise pas assez ces métiers en France. Il existe beaucoup de formations sur la partie mécanique mais très peu en carrosserie, alors que ce sont des métiers d’avenir et ce, en dépit de l’électrification des véhicules. Les métiers de la carrosserie ne sont pas liés à l’évolution de la motorisation ».

Un chantier électrisant

Par ailleurs, face à l’électrification de l’industrie automobile, le groupe répond à la demande en installant des bornes de recharge électrique sur ses établissements. Un service supplémentaire nécessaire pour améliorer la satisfaction client, mais également un levier de rentabilité complémentaire aux activités commerciales du groupe. « Nous devons à la fois répondre aux besoins des constructeurs qui nous sollicitent pour avoir des bornes de recharge devant nos concessions et en parallèle, nous essayons de nous développer de façon autonome en installant des super-chargeurs. De plus, nous cherchons également à créer des partenariats pour développer nos bornes sur l’ensemble de nos concessions ». C’est ainsi que les sites de La Roche-sur-Yon (85) et Trignac (44) ont été équipés de super-chargeurs début mai 2023. Ces derniers sont accessibles tous les jours par les visiteurs et à toute heure de la journée.

Enfin, Jérôme Moinard réfléchit également sur le développement d’un projet autour de la distribution de pièces de rechange. Si pour l’heure, celui-ci est encore en cours d’élaboration, le président promet d’en dire davantage dans quelques mois. En attendant, il met tout en œuvre pour réaliser son objectif principal : consolider et augmenter la rentabilité du groupe. Celui-ci a gagné 0,5 point l’an dernier et vise une performance identique cette année. En 2023, il compte 1 600 collaborateurs, 58 concessions et 14 marques automobiles. L’entité a vendu 45 605 véhicules, dont 23 413 neufs et 22 192 d’occasion. Ne cessant jamais de croître, son chiffre d’affaires a atteint les 1,1 milliards d’euros lors du précédent exercice.