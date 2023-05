Le Groupe K France (Kit Utilitaire et MyKitVan) présente son repreneur

Le Groupe K France, fondé à Nantes en 2008 par Stéphane Poppoff, emploie aujourd’hui 35 salariés et compte 2 activités : Kit Utilitaire et MyKitVan.

À 50 ans, Pierre-Yves Buisson, qui accompagne les deux entreprises depuis 20 ans de la phase start-up à la phase PME, est le repreneur du groupe aux côtés du fonds Sparring Capital. Séduit par un positionnement original sur le marché et de fortes perspectives de croissance, le nouveau Président, qui a pris ses fonctions le 12 avril, ambitionne de poursuivre le développement du Groupe K France en étendant son réseau national, tout en visant l’export.



Dans une dynamique de transmission et après 15 ans passés à développer le groupe, Stéphane Poppoff, fondateur de Kit Utilitaire, explique : « Je recherchais un partenaire disposant d’une réelle expérience en matière de développement d’entreprise pour assurer un transfert managérial optimal. Le tandem formé par Sparring Capital et Pierre-Yves Buisson combine ce savoir-faire avec celui d’une grande expérience en matière d’accompagnement, au bénéfice de la croissance. » Diplomé de l’INSEAD Fontainebleau (MBA) et de Kedge Business School, ancien directeur général de Vorwerk (Thermomix/Kobold), Pierre-Yves Buisson occupe depuis 20 ans des postes de direction et de management aux côtés de grandes entreprises de luxe et de grande consommation comme Ford ou L’Oréal. « Je suis très heureux de rejoindre l’aventure. Le partenariat avec Sparring Capital va nous donner les moyens de mettre en œuvre nos objectifs de développement, que ce soit en France ou à l’international », conclut-il.