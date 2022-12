Le groupe Koala s’intéresse à l’affaire BMW-Mini de Montauban, propriété du groupe Sipa

Le 30 novembre dernier, l’Autorité de la concurrence a fait savoir que la société Premium Auto Distribution, filiale du groupe Koala, a notifié son intérêt pour reprendre la concession BMW-Mini de Montauban (62) appartenant pour l'heure au groupe Sipa. En cédant cet établissement, son président Hubert Gerardin confirme son intention de sortir du giron de la marque allemande. Notons qu’il y a un mois, il avait déjà cédé ses affaires BMW-Mini d’Agen (47) et de Périgueux (24) à son homologue Edenauto. Le groupe Sipa revendique 29 concessions et 800 collaborateurs. En 2021, l’entreprise a écoulé 9 725 véhicules neufs et 7 891 véhicules d’occasion à particuliers, pour un chiffre d’affaires consolidé de 603 millions d’euros.

Se renforcer dans le réseau allemand

Au contraire, la famille Raguin qui est à la tête du groupe Koala, compte bien, via cette acquisition, renforcer sa position dans le réseau de BMW-Mini. En effet, il distribue déjà le panneau BMW à Nice (06), Labège (31) et Castres (81), ainsi que BMW Motorrad à Nice. Quant à ses affaires Mini, elles se situent à Labège, Castres et Saint-Laurent-du-Var (06). Au total, l’opérateur possède 14 points de vente sur lesquels travaillent 460 collaborateurs. En 2021, le groupe Koala a vendu 8 165 véhicules neufs et 6 280 véhicules d’occasion à particuliers, pour un chiffre d’affaires consolidé à hauteur de 363 millions d’euros.