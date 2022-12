Le groupe Laguerre rachète Lallemand Pneus

Avec le rachat de Lallemand Pneus, le groupe Laguerre devient un acteur majeur du négoce de pneumatiques avec 33 agences, plus de 300 collaborateurs et un chiffre d'affaires supérieur à 65 millions d'euros. « Le rachat du groupe Lallemand Pneus nous permet d’assurer notre expansion, de renforcer notre compétitivité et de garantir ainsi notre indépendance face à la concurrence des réseaux de manufacturiers », commente Richard Laguerre, président du groupe. Pour mémoire, les deux groupes partageant une histoire commune depuis plus de dix ans au sein de Profil Plus.

Profil Plus se dote d'un nouveau directeur commercial

Par ailleurs, le groupe annonce la nomination de Jérôme Lhermusier au poste de directeur commercial de Profil Plus qui, après une période de passation de quatre mois, succèdera à Jean-Pierre Laur. Jérôme Lhermusier a construit sa carrière chez Michelin ces 26 dernières années à diverses fonctions.