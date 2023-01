Le groupe Lecluse va se renforcer au sein de Porsche

Le groupe de distribution automobile Lecluse compte prendre le contrôle des centres Porsche de Saint-Herblain (44) et de Cesson-Sevigné (35), ainsi que d’un centre multimarque spécialiste des voitures de luxe, appartenant au groupe Freedom Car.

Selon une note de l’Autorité de la concurrence, le groupe Lecluse Automobiles, via sa filiale Financière P.O.L., s’est positionné pour acheter les centres Porsche de Saint-Herblain et de Cesson-Sevigné à Freedom Car. La transaction inclurait aussi le site multimarque de Beaucouzé (49), dédié aux marques haut de gamme.

Six sites Porsche sous le pavillon du groupe Lecluse

Jean-Paul Lecluse, président-fondateur du groupe éponyme, a commencé à distribuer la marque sportive allemande en 2013, avec le Centre Porsche d’Orléans (45). Le groupe a aussi repris les centres Porsche d’Arpajon (91) et de Tours (37), ouvrant aussi un workshop Porsche au Mans (72).

Le groupe Lecluse va donc significativement renforcer sa représentation de la marque Porsche en France, en entrant dans deux nouveaux départements, la Loire-Atlantique et l’Ille-et-Vilaine.

Un développement ciblé sur le groupe Volkswagen

Au-delà de la marque Porsche, le groupe Lecluse compte parmi les références des réseaux du groupe Volkswagen en France : 9 concessions Volkswagen, Volkswagen Utilitaires, 4 concessions Audi, 2 concessions Seat, 2 concessions Cupra, 1 centre Das Welt Auto.

Avec cette nouvelle opération de croissance externe, le groupe Lecluse poursuit donc sa stratégie de développement, un an après le rachat du Garage de Pommeraies (7 sites Volkswagen, Audi, Skoda et Seat en Mayenne, notamment à Laval) et s’ouvre à de nouvelles zones de chalandise.

Le groupe a commercialisé plus de 7 000 véhicules en 2021, grâce à plus de 300 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires dépassant 270 millions d’euros.