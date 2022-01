Le groupe Lefèvre nommé Meilleur Concessionnaire international DAF de l'année

Parmi les centaines de concessionnaires que possède DAF dans le monde (plus de 1 100 sites), c’est un distributeur Français qui a décroché cette année le Prix « International Dealers of the Year 2022 ». Une victoire bien méritée pour un groupe reconnu pour ses hyper performances en vente comme en après-vente.

Chaque année DAF récompense ses concessionnaires les plus performants dans le monde. Si certains reçoivent un prix pour leur forte satisfaction client, d'autres sont reconnus pour leurs performances supérieures en termes de développement ou de performances commerciales. Le concessionnaire qui se démarque dans tous les domaines est nommé International Dealer of the Year (Concessionnaire international de l'année). Pour DAF, seul un concessionnaire qui, d'une part, établit de nouvelles références en matière d'expérience client, et qui, d'autre part, présente une volonté constante de développer son activité mérite le titre. Et c’est visiblement le cas du groupe Lefèvre qui superforme dans tous les domaines et qui vient d'être honoré du titre.

Le distributeur, qui possède plusieurs sites dans l’Est et le Grand Est de la France, présente des performances supérieures en matière de satisfaction client grâce à des conseillés commerciaux investis, des heures d'ouverture étendues et du personnel qualifié et bien formé.

Il y a deux ans, le groupe avait déjà été primé comme meilleur distributeur à l’échelle Européenne.