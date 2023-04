Le groupe Legrand en passe de reprendre quatre concessions Citroën et DS du groupe Berrezai

Selon une notification de l’Autorité de la concurrence, le groupe Legrand est en cours d’acquisition de quatre concessions Citroën et DS appartenant au groupe Berrezai. La vente de ces établissements signerait la fin du groupe Berrezai et le départ en retraite de son dirigeant, Didier Berrezai.

Le groupe Legrand est sur les rangs pour reprendre quatre établissements Citroën et DS appartenant au groupe Berrezai. Cette transaction serait la dernière pour Didier Berrezai, qui vendrait ainsi ses dernières concessions. Le dirigeant s’est déjà séparé de plusieurs établissements Citroën et DS au profit du groupe Gemy. Il a également cédé quatre sites Citroën implantés dans la Manche et à Alençon au groupe Bayi. Le groupe Legrand avait déjà repris les points de vente Ford et Suzuki appartenant à Didier Berrezai au mois d’octobre dernier. Les deux distributeurs devraient donc de nouveau faire affaire dans le cadre de cette dernière vente.

Legrand entre chez Stellantis

Les établissements concernés par cette transaction sont les sociétés Dicoma SAS et Channel Auto. Elles regroupent les concessions Citroën implantées dans les villes de Bayeux, Cherbourg, Coutances et Saint-Lô. L’ensemble formé par Dicoma SAS a représenté un chiffre d’affaires de 27,4 millions d’euros en 2021, tandis que Channel Auto a assuré un volume d’activités de 19,9 millions d’euros la même année. Cette reprise permettrait au groupe Legrand d’entrer chez Stellantis et de poursuivre sa croissance externe, comme le soulignait récemment son directeur général Éric Legrand dans nos colonnes. Une acquisition qui contribuerait à l’objectif de chiffre d’affaires fixé par le groupe à hauteur de 240 millions d’euros à l’issue de l’année 2023.