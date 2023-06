Le groupe Legrand fait ses premiers pas avec Stellantis

Ce jeudi 1er juin marque l’intégration officielle, au sein du groupe Legrand, de quatre anciens établissements Citroën et DS appartenant au groupe Berrezai. Les sites concernés par cette transaction sont intégrés au sein des sociétés Dicoma SAS et Channel Auto. Ces dernières regroupent les concessions Citroën et DS Automobiles implantées dans le Calvados et la Manche, à savoir Bayeux (14), Cherbourg, Coutances et Saint-Lô (50). Par cette acquisition, le groupe Legrand officialise son entrée dans le réseau Stellantis.

Cette acquisition participe à l’objectif d'atteindre les 240 millions d’euros de chiffre d’affaires par l’opérateur pour l’année 2023. De fait, l’ensemble formé par Dicoma SAS a représenté un chiffre d’affaires de 27,4 millions d’euros en 2021, tandis que Channel Auto a enregistré 19,9 millions d’euros de chiffre d'affaires sur la même période.

En parallèle, le groupe Legrand a mis un terme à son contrat de représentation des marques BMW et Mini en cédant ses sites installés à Alençon (61), Laval (53) et Le Mans (72). Ceux-ci ont respectivement été repris par les groupes GCA, Pautric et Méry. Le groupe Legrand avait fait son entrée dans le groupe allemand en 1982.