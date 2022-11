Le groupe Legrand s’intéresse à la distribution de Citroën et DS dans l'Orne

Le groupe Legrand pourrait prochainement reprendre deux concessions Citroën et DS détenues par le groupe Mary. Les sites sont situés à Alençon et Argentan, dans le département de l'Orne. L'opérateur y est déjà présent avec la marque Opel.

En juillet dernier, Éric Legrand avait promis : une croissance externe importante dans le Grand-Ouest au second semestre, la distribution de nouvelles marques, ainsi qu’une consolidation de sa relation avec Stellantis. Depuis plusieurs semaines, les ambitions du directeur générale semblent se confirmer. Après son intégration en octobre 2022 dans le réseau Ford suite aux rachats de six affaires appartenant au groupe Berrezai, le groupe Legrand envisagerait d’acquérir, selon l’Autorité de la concurrence, les concessions Citroën et DS du groupe Mary, situées à Alençon et Argentan (61). Notons que l’opérateur distribue déjà la marque Opel à Alençon.

En entrant dans le réseau de ces deux nouveaux constructeurs, le distributeur multi-marques représenterait cinq marques du groupe Stellantis, à savoir Citroën, DS, Opel, Jeep, et Alfa Roméo.

Parvenir au top 30 de la distribution auto

En 2021, le groupe Legrand a dépassé les 2 500 ventes de véhicules neufs des marques BMW, Mini, Opel, Suzuki et Mazda, et a presque atteint les 3 400 immatriculations de VO, ainsi que 1 200 motos. De quoi afficher un chiffre d’affaires consolidé de 137 millions d’euros. Grâce à ces futures acquisitions, le groupe espère atteindre les 180 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022 et table sur les 250 millions d’euros en 2024. « Notre ambition est d’arriver dans les trois à cinq prochaines années dans le top 30. Les premiers projets de notre stratégie de développement commencent à aboutir », confirme Éric Legrand.