Le groupe Legrand s’ouvre au nautisme et lance son label VO premium

« Je suis satisfait de la direction que prend le groupe » confesse Georges Legrand, aux côtés de Frédéric Legrand (tous deux présidents) en guise d’introduction. « La satisfaction de nos clients est bonne, elle est au centre de nos préoccupations, la performance est à un excellent niveau et la rentabilité est au rendez-vous ». Tous les voyants sont donc au vert pour cette entreprise familiale originaire de l’Orne.

Interrogé dans nos colonnes en juillet 2022, Éric Legrand, directeur général, n’avait pas caché ses ambitions de croissance externe. Une promesse tenue au terme du précédent exercice. Le groupe Legrand est présent dans le Grand Ouest de l’Hexagone. Il compte à ce jour 36 concessions, et 14 d’entre elles ont été intégrées en 2022. D’ailleurs « 80 % de nos sites ont une rentabilité supérieure à la moyenne française » souligne-t-il. Grâce aux différentes opérations d’acquisition, 150 nouveaux collaborateurs ont rejoint l’entreprise familiale qui en dénombre désormais 437 au total. Ensemble, ceux-ci ont commercialisé 6 822 véhicules dont 3 035 neufs et 3 787 d’occasion. C’est plus que les 2 500 VN et les 3 400 VO immatriculés en 2021.

Une diversification maîtrisée

L’augmentation des performances commerciales du group a en partie été soutenue par l’enrichissement du portefeuille de marques automobiles qui sont passées de 5 à 9 en un an : Alfa Romeo, Jeep et MG au Havre (76) ont été reprises en mars 2022, suivi par Ford entre le novembre 2022 et le 1er janvier 2023, dans les villes de Caen, Lisieux (14), Bernay, Pont-Audemer (27), Cherbourg et Saint-Lô (50). En parallèle, sous l’entité Motors Avenue, l’opérateur commercialise 15 marques loisirs et motocycles. À compter d’avril 2023 avec l’intégration d’un site à Caen, cette branche comptera 6 concessions (Le Mans, Nantes, Rennes, Tours, et Landivisiau) à travers lesquelles 2 300 véhicules ont été vendus (1600 neuves et 700 d'occasions). L’objectif est de réaliser 30 millions d’euros en 2023 sur ce canal. De plus, après Tours (37), un second magasin d’accessoires et équipements pour pilote sera créé au Mans (72) cette année.

Grâce à toutes ses activités, le distributeur a consolidé un chiffre d’affaires de l’ordre de 160 millions d’euros en 2022 et table sur 240 millions en 2023, puis 400 millions en 2025. « Pourquoi sommes-nous toujours en quête de croissance externe ? La distribution évolue, elle est en pleine concentration. En 2020, nous étions un groupe en danger par rapport à la taille que nous représentions dans la distribution automobile. A 97 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020, nous étions une cible. Aujourd’hui, nous devenons chasseurs. Entre 2020 et 2023, le groupe affiche une progression de 147 %. Mais elle n’est pas uniquement liée à la distribution automobile, nous l’avons diversifiée, nous avons répartis les risques sur la distribution motocycle, la distribution d’accessoires et nous allons continuer. »

Prévisions pour 2023

De fait, le directeur général assure « être sur plusieurs dossiers » en lien avec la distribution et anticipe un avenir « surprenant » et « entreprenant ». Notons que l’opérateur ne prévoit pas de s’étendre en dehors de son périmètre actuel et que ces projets verront le jour sur son terrain de jeu à savoir le Grand Ouest. Tout d’abord, Éric Legrand a annoncé le rachat de plusieurs sociétés exerçant dans le secteur nautique. Le groupe va donc distribuer la marque Jeanneau à Ouistreham (14) à partir d’avril 2023. Les 13 collaborateurs de l’entreprise Nauti-Plaisance rejoindront le groupe à cette date. En 2022, la société a enregistré un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros. Si cette diversification a de quoi surprendre, Éric Legrand met en lumière la cohérence de l’opération : « Notre colonne vertébrale est la distribution et on vient greffer de nouvelles activités dessus ». « Nous n’avons pas peur de sortir de notre zone de confort » poursuit-il.

Par ailleurs, fin 2023, le groupe va inaugurer Motors Avenue au Mans. Le concept Store intègrera sept marques de loisirs et motocycles, ainsi qu’un bar/restaurant où plusieurs événements sportifs seront diffusés. Le groupe Legrand est très engagé dans le domaine sportif. Pour rappel, en août 2021, il avait noué un partenariat entre les concessions BMW et Suzuki du Mans et l’équipe de football du Mans FC.

Un label VO en création

De plus, le groupe va lancer son label premium VO au cours du premier semestre 2023 ce qui lui permettra de compléter son offre de véhicules d’occasion. Un showroom dédié sera installé sur Caen, près du nouveau local Ford, puis très prochainement, le concept sera déployé à Lisieux. « C’est ce qu’il se passe dans la distribution automobile, on veut être de moins en moins dépendant des constructeurs. Le VO est aussi l’ADN du groupe, on a toujours vendu plus de VO que de VN ».

Enfin à moyen terme, le groupe prévoit de poursuivre sa centralisation dans le Grand Ouest, de se renforcer dans les villes où il est déjà présent. « J’espère pouvoir vos annoncer de bonnes nouvelles très prochainement quant à l’élargissement de notre périmètre de distribution au niveau de l’automobile » sourit Éric Legrand. Une annonce plus détaillée par Franck Prunotto, directeur général opérationnel du groupe qui évoque des intentions de se rapprocher d’autres marques du groupe Stellantis. C’est la raison pour laquelle Christophe Stage a rejoint l’entreprise récemment. Franck Prunotto expose également l’objectif de se positionner dans le Top 25 de chaque marque automobile représentée aussi bien en termes de performances commerciales, après-vente et rentabilité.