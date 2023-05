Le groupe Legrand sort du réseau BMW-Mini

Le groupe Legrand vient d’annoncer la vente de ses trois points de vente BMW-Mini. Le distributeur quitte ainsi le constructeur allemand, avec lequel il collaborait depuis 1982. En effet, Georges et Frédéric Legrand ont signé un premier contrat de représentation cette année-là avec BMW et Opel à Alençon (Orne). L’histoire avec le groupe allemand s’est poursuivie en 1998, avec le rachat de la concession BMW de Laval (Mayenne), puis avec la reprise de celle du Mans (Sarthe). Cette vente intervient dans un contexte de transformation du groupe Legrand, qui s’est lancé dans une phase de croissance externe marquée par plusieurs acquisitions. Ainsi, la famille Legrand a récemment fait son entrée chez Citroën et DS Automobiles, avec le rachat de quatre concessions à Didier Berrezai. Les deux distributeurs ont également fait affaire autour de points de vente Suzuki et Ford, ce qui a permis au groupe Legrand de franchir un premier palier dans sa stratégie de croissance. Une stratégie qui passe également par une diversification, autour du deux-roues, des véhicules de loisirs et du nautisme.

Vendre pour mieux acheter

Ces acquisitions ne sont pas les dernières pour le groupe Legrand, qui s’est fixé un objectif de 240 millions d’euros de chiffre d’affaires dès la fin de cette année. La vente des concessions BMW-Mini contribue financièrement à la croissance externe de l’entreprise, ainsi qu’à son repositionnement. Selon le groupe, la concession du Mans a été cédée au groupe Méry, tandis que celle de Laval a été acquise par Francis Pautric et celle d’Alençon par GCA. Cette sortie du réseau BMW-Mini au moment où le constructeur s’apprête à faire évoluer son modèle de distribution n’est pas un hasard. Les mouvements sont nombreux au sein des marques BMW, Mini et BMW Motorrad. Le nombre d’investisseurs se réduit, selon la stratégie mise en place par la firme allemande. La vente de ces établissements en bonne santé reste sans doute une belle opportunité pour le groupe Legrand.