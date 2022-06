Le groupe Legrand structure ses activités auto et moto avec deux comités dédiés

Dans le cadre de sa convention annuelle, réunissant l’ensemble de ses 280 collaborateurs, le groupe Legrand a présenté sa feuille de route pour le second semestre et ses ambitions jusqu’en 2032. Le directeur général, Eric Legrand, a annoncé la mise en place de deux comités exécutifs internes pour l’entourer. Consacrés aux activités auto et moto du groupe, leurs objectifs est de déployer une vision et une coordination homogènes dans le but de s'adapter à leurs développements internes futurs. « Le secteur automobile est de train de faire face à des bouleversements jamais connus : la fin de la vente de véhicules neufs thermiques en 2035, le développement des ventes en ligne, les changements des normes constructeurs etc. Nous allons faire de ces challenges notre force, il y a beaucoup d’opportunités » assure Éric Legrand.

Le comité exécutif lié aux activités automobiles regroupe les membres suivants :

Franck Prunotto a été nommé directeur général opérationnel. Il aura pour mission de développer les performances commerciales et d’être le garant de la profitabilité du groupe.

Mathieu Legrand devient directeur véhicules d'occasion, autrement dit il dirigera le pôle achat VO, les responsables de plaque VO et le marketing opérationnel VO.

Christophe Voisin se voit attribuer le fauteuil de directeur après-vente. Son rôle est d'encadrer les chargés de mission APV, le marketing opérationnel APV, la carrosserie et la carrosserie mobile.

Mélanie Hézard assume la fonction de directrice administrative et financière. Elle encadre le pôle comptabilité en charge des fournisseurs, client et tableaux de bords, ainsi que la division Ressources Humaines.

Enfin Erwin Legrand, devient directeur marketing et Innovations. Il prend sous sa responsabilité la cellule marketing véhicules neufs, véhicules d'occasions et après-vente, le pôle télémarketing et la partie digitale et innovations du groupe.

L’activité des deux-roues

Depuis le 1er janvier 2021, sous l’entité Marques Avenue, l’opérateur commercialise 9 marques de motos au sein de son réseau de distribution composé de cinq sites Le Mans (72), Nantes (44), Tours (37), Rennes (35) et Brest (29). Notons que les deux dernières positions ont été absorbées par le groupe le 1er mai 2022. Un second comité exécutif a été créé afin d’encadrer les activités liées au motocycle et loisirs. Éric Legrand, Christophe Voisin, Mélanie Hézard et Erwin Legrand conservent leurs attributions citées précédemment. Seul David Pemartin fait son entrée comme directeur commercial véhicules neufs et véhicules d’occasion.

En 2021, le groupe Legrand a dépassé les 2 500 ventes de véhicules neufs des marques BMW, Mini, Opel, Suzuki et Mazda, et a presque atteint les 3 400 immatriculations de VO, ainsi que 1 200 motos. De quoi afficher un chiffre d'affaires consolidé de 137 millions d'euros.