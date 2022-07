Le groupe Lempereur plus que jamais sponsor du RC Lens

Le groupe de distribution automobile Lempereur, dirigé par Jean-Paul Lempereur, notamment secondé par son fils Maxence Lempereur, et le RC Lens officialisent le renouvellement de leur partenariat pour trois nouvelles saisons, jusqu’à la fin du championnat 2024-2025.

Le Groupe Lempereur, distingué à plusieurs reprises lors de la dernière cérémonie des Masters d’Auto Infos, s’assure une visibilité renforcée avec l’apparition de leur nouveau logo sur le maillot sang et or, deux podiums au pied des tribunes, ainsi que le naming du parking officiel !

Le groupe Lempereur sponsorise les équipes de football masculine et féminine du RC Lens

« Ce renouvellement de confiance est l’illustration parfaite d’une union qui se veut toujours aussi forte et enrichissante entre le Racing Club de Lens et le groupe Lempereur, acteur économique important de notre territoire depuis 35 ans. Jean-Paul Lempereur et ses collaborateurs s’engagent avec conviction à nos côtés, et nous nous réjouissons de voir nos maillots arborer leur logo », déclare Arnaud Pouille, directeur général du RC Lens.

« C’est un honneur et une fierté pour nous d’accentuer ce partenariat avec le Racing Club de Lens. En plus de notre présence historique, c’est aujourd’hui le parking officiel du stade Bollaert qui portera le nom du Groupe Lempereur. C’est aussi une fierté pour nous de pouvoir accompagner à partir de cette année l’équipe féminine, pour une montée en D1 Arkema ! », se réjouit Jean-Paul Lempereur, président du groupe éponyme, qui maîtrise parfaitement toutes les activations possibles de ce partenariat au-delà de son attachement à son club de coeur.

