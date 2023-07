Le groupe Lempereur poursuit ses engagements sportifs

Le club de basket BCM Gravelines Dunkerque et le groupe de distribution automobile Lempereur viennent d'annoncer la signature d'un partenariat à partir de septembre 2023 et pour une durée de 5 ans.

Très investit dans le milieu sportif, le groupe Lempereur vient de signer un nouveau partenariat avec le club de basket BCM Gravelines Dunkerque et les marques BMW-MINI et Mazda. Cette collaboration prendra effet à partir de septembre 2023, pour la prochaine saison, et s’étendra sur une durée de 5 ans. « Au-delà de son histoire et de son ambition sportive, ce sont les valeurs de proximité, de solidarité, d’engagement citoyen du BCM et son rayonnement sur toute la région qui ont attiré le groupe Lempereur » explique celui-ci dans un communiqué.

Ce partenariat valorise le développement du groupe Lempereur sur le littoral et l’Audomarois, avec le rachat des concessions Bayern Autosport BMW et MINI de la Côte d’Opale et l’implantation de la marque Mazda sur Saint-Omer (62). Une flotte de véhicules de ces trois marques sera mise à la disposition de l’équipe du BCM durant les 5 prochaines années.

Un pas dans le football

En parallèle, l’opérateur partenaire fidèle du club de football RC Lens (qui évolue en Ligue 1) depuis plus de 30 ans. En juillet 2022, les deux entreprises avaient annoncé le renouvellement de leur partenariat pour trois nouvelles saisons, jusqu’à la fin du championnat 2024-2025. « C’est un honneur et une fierté pour nous d’accentuer ce partenariat avec le Racing Club de Lens. En plus de notre présence historique, c’est aujourd’hui le parking officiel du stade Bollaert qui portera le nom du groupe Lempereur. C’est aussi une fierté pour nous de pouvoir accompagner à partir de cette année l’équipe féminine, pour une montée en D1 Arkema ! », se réjouissait Jean-Paul Lempereur, président du groupe éponyme, au moment de la signature.