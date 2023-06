Le groupe Lempereur se renforce dans l'auto et la moto

C’est une période dynamique pour le groupe Lempereur, tant sur les activités deux-roues que sur l'automobile. De fait, au terme du premier semestre, Jean-Paul Lempereur, inaugurera son Motovalley le jeudi 29 juin prochain. Située à cinq minutes du périphérique d’Arras (62), cette concession dédiée aux deux-roues et s’étend sur une superficie de 21 000 m2. En plus de l'activité moto - qui mettra l'accent sur 14 marques - le groupe diversifie ses activités en intégrant un barbier coiffeur, une moto école permanente dotée de deux pistes de conduite, un assureur (Mutuelle des Motards) et plusieurs points de restauration. « Nous cherchons à être plus émotionnels que rationnels dans le groupe, expliquait le dirigeant. Nous souhaitons devenir des fournisseurs de mobilité de la trottinette, au scooter, en passant par la moto ». Depuis janvier 2021, le groupe s'est développé dans l'univers des deux roues avec la concession BMW Motorrad Europe Touring d'Arras et la boutique Maxxess, magasin d'accessoires et d'équipements du motard.

Si dans le Nord de la France, le groupe Lempereur est le seul a avoir développé ce concept de mini centre commercial, le Sud possède déjà son représentant en la personne de Ludovic Garcia, président et fondateur de LG Group. Celui-ci a ouvert en 2017 un premier centre de vie premium à Perpignan (66) avec Mercedes-Benz et Smart, baptisé Le Monopole, puis il a réitéré l'événement en 2022 à Béziers (34), cette fois avec la marque Jeep.

Un développement externe constant

Par ailleurs, le groupe Lempereur poursuit en parallèle sa stratégie de croissance externe. Ainsi, à compter du 1er juillet prochain, il sera le nouveau propriétaire de la concession BMW Motorrad de Longueau (80), aux portes d’Amiens, actuellement détenue par Patrick Berlinson. Le groupe Lempereur a également prévu de poser la première pierre de la nouvelle concession BMW Motorrad à Boulogne-sur-Mer (62), dont l’ouverture est prévue au printemps 2024.

En outre, la distribution automobile n’est pas en reste. Effectivement, le groupe Lempereur fera aussi l’acquisition au 1er juillet des concessions Seat et Nissan de Béthune (62) qui appartiennent actuellement au groupe Roger. Puis à partir du 1er octobre 2023, le distributeur reprendra la concession Hyundai d’Arras Autoleader appartenant à la famille Callens. A travers ces différents rachats, le groupe Lempereur renforce sa position dans la région des Hauts-de-France (Courrières, Douai, Liévin, Arras, Béthune, Bruay, Saint Omer, Calais, Boulogne et Dunkerque). Le groupe Lempereur est distributeur et réparateur agréé de 15 marques automobiles que sont BMW, MINI, Volvo, Opel, Nissan, Hyundai, Mazda, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth, MG Motor, Seat, Cupra et Piaggio. En 2022, l'opérateur comptait 32 points de vente et 633 salariés. Il a vendu 4 775 véhicules neufs et 7 174 véhicules d'occasion, générant un chiffre d'affaires de 317 millions d'euros.