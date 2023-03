Le groupe Lexa Automobile lance un chantier multimarques à Béziers

Le groupe Lexa Automobile compte depuis peu dans l’univers de la distribution automobile. Pourtant, il démontre une croissance rapide et ses ambitions de développement à court terme sont clairement définies. L’entreprise est née sous l’impulsion de Jean-Louis Vergnet. Vendeur Opel à Nîmes (30) en 1988, puis directeur de la concession en 1998, il devient concessionnaire associé en 2008. Par la suite, il occupera également les fonctions de président du Groupement national des concessionnaires Opel de 2013 à 2016. En mars 2008, il est rejoint par son fils, Vincent Vergnet, alors issu du secteur bancaire. « Mon père m'a proposé de le rejoindre sur un futur projet à Montpellier, se remémore aujourd’hui le directeur général. J’ai donné ma démission avant d’intégrer la concession de Nîmes où j’ai découvert l’univers automobile en tant que vendeur ». En novembre 2008, Jean-Louis Vergnet s’associe à deux partenaires pour reprendre le site Opel à Montpellier (34). Un tremplin pour le tandem Vergnet. « Tous deux sont restés à Nîmes, tandis que je me suis occupé de Montpellier avec mon père jusqu’en 2015. À partir de cette date, nous sommes devenus totalement indépendants ». C’est alors le début d’une aventure à deux qu’il a fallu bâtir depuis son commencement, à savoir trouver un nom pour l’entreprise. Rapidement, ils optent pour Lexa, en référence au fils aîné de Vincent (Axel à l’envers). Quatre lettres qui mettent en lumière « cette connotation familiale qui nous anime ».

Pendant deux ans, ils façonnent l’activité commerciale et après-vente d’Opel à Montpellier, gèrent une annexe à Sète (34), s’associent temporairement avec la marque Isuzu, et confirment leur maîtrise du marché de l’occasion. En 2017, ils poursuivent leur histoire à Arles (13) avec la marque Hyundai qui devient rapidement un franc succès. « Lorsque nous avons démarré, c’était la plus petite concession de France en termes de volumes, poursuit-il. Le business plan était de 70 voitures neuves à l'année. La marque nous a fait confiance et le site est devenu viable grâce à un complément lié aux ventes VO. L’année dernière, nous y avons vendu 350 véhicules neufs et 500 véhicules d'occasion à particuliers. La performance y est excellente ». Au gré des opportunités, les deux dirigeants étendent leur périmètre avec la marque coréenne à Nîmes en 2020, puis à Millau (12) en 2021. Entre 2019 et 2020, ils deviennent également distributeurs Mitsubishi à Nîmes et réparateur agréé Mitsubishi à Arles.

L’heure de la réorganisation

Entre-temps, l’opérateur rompt son contrat avec Opel en 2020 et cède sa concession au groupe Tressol-Chabrier (alors distributeur des marques Peugeot et Citroën sur Montpellier) contre les concessions Honda et Mazda de Montpellier. Par son savoir-faire, la famille Vergnet double en un an l’activité commerciale du point de vente, passant de 350 à 650 unités (VN et VO compris). Vincent Vergnet a d’ailleurs imaginé une stratégie pour encore améliorer cette performance. Les deux marques possèdent leur propre bâtiment, tous deux reliés par une architecture métallique. Le directeur général ambitionne donc de transférer, au cours de l’année, l’atelier de Mazda (190 m²) dans celui d’Honda (250 m²) afin de jouir d’un showroom supplémentaire. La mutualisation des deux ateliers entraînera la délocalisation de l’aire de lavage en dehors de l’atelier d’Honda, sur une surface non exploitée.

Cependant, seule l’activité après-vente est concernée. L’accueil des clients sera toujours assuré au sein de chaque showroom. « Nous sommes à la recherche d’un espace commercial pour continuer à nous développer. Nous travaillons sur ce projet depuis plus d’un an avec nos constructeurs. Suite à leur accord respectif, nous devons lancer les travaux, réorganiser les équipes et trouver comment exploiter cette zone commerciale qui nous permettra d’assurer une rentabilité complémentaire. Nous faisons face à une difficulté, qui j'espère sera passagère, concernant le recrutement des techniciens et mécaniciens. Nous aspirons à créer une synergie entre les équipes afin que l’atelier fonctionne de manière plus homogène lors des vacances ou arrêt maladie, par exemple ». Avec six techniciens pour sept ponts élévateurs, le dirigeant aimerait recruter deux nouveaux collaborateurs. Il mise également sur l’apprentissage pour former ses équipes de demain.

Une future marque électrique ?

Petits utilitaires, vélos et scooters électriques, hall VO ou autre marque… Le dirigeant ne sait pas encore quelle vocation attribuer à ce futur local, mais il n’écarte pas l’idée de s’agrandir avec d’autres partenaires : « Nous ne sommes pas cantonnés aux marques asiatiques même si nous sommes très contents de travailler avec celles-ci. Elles nous montrent qu’on fournit un réel travail d’acteur local et nous partageons une relation de confiance. Nous souhaitons continuer à faire grossir le groupe, mais toujours en conservant ce plaisir du commerce, de travailler ensemble et de demeurer une entreprise familiale. Évidemment, nous envisageons l’avenir avec ces marques, mais la vie est faite d’opportunités. Nous sommes d’ailleurs sensibles à toute nouvelle forme de mobilité ». L’opérateur est d’ailleurs en contact depuis plusieurs mois avec deux marques qui commercialisent de petits véhicules électriques. Il espère ainsi séduire des entreprises pour les livraisons du dernier kilomètre, tout en s’engageant sur le chemin de la mobilité électrique.

Des croquis à la construction

En attendant de pouvoir concrétiser ce partenariat, le distributeur occitan mène son premier chantier d’édification. De fait, il a acquis un terrain dans la zone de la Méridienne à Béziers, tout près de la nouvelle concession Jeep de LG Groupe. Il prévoit d’y faire construire un bâtiment de 1 400 m², composé au rez-de-chaussée de trois showrooms de 200 m² chacun, qui seront attribués à Honda et Mazda. Le troisième local n’a pas encore de vocation. Un étage sera dédié au pôle administratif et l’atelier pourra contenir six ponts élévateurs. Les travaux débuteront courant avril pour une ouverture le 1er janvier 2024. Coût de l’investissement : 2,3 millions d’euros. « C’est une première car nous avons toujours racheté ou rénové des bâtiments existants. Cette construction s’accompagne de son lot d’étapes administratives qui nécessitent du temps, contrairement au dynamisme de la vente automobile. Face au grossissement du groupe, mon métier se transforme, de commerçant je deviens organisateur. Mais cette réorientation est loin d’être désagréable, bien au contraire ! » Spécialiste du VO depuis ses débuts avec Opel, Vincent Vergnet mise aussi sur le potentiel qu’offre l’espace extérieur (7 800 m²). Cette activité lui permettra de compenser les faibles parts de marché de Honda et Mazda en véhicules neufs. En 2021, le groupe a acheté puis revendu 300 véhicules Hyundai, ce qui le place parmi les meilleurs dans ce secteur. Aujourd’hui, le groupe réalise 1,2 VO pour 1 VN, avec des exceptions comme à Arles où il enregistre 1,5 VO pour 1 VN. Au global, en 2022, le groupe a vendu 2 373 voitures, dont 1 221 VN (171 Honda, 147 Mazda, 50 Mitsubishi et 853 Hyundai) et 1 152 VO.

Ambitieux et passionnés, Jean-Louis et Vincent Vergnet ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Au cours des cinq prochaines années, ils se sont fixés d’atteindre les 100 millions de chiffre d’affaires (64 millions en 2022) et de former un réseau d’une quinzaine de concessions dans un périmètre de 150 kilomètres autour de Montpellier. Un défi mesuré, en sachant qu’ils sont à la tête de six concessions et que deux locaux restent à être exploités. En parallèle, ils se sont également lancés dans l’immobilier (Lexa Immobilier) et la distribution de glaçons. « Il faut saisir les opportunités et se donner les moyens de les concrétiser. Nous sommes avant tout des commerçants et chaque secteur d’activité nous intéresse », sourit Vincent Vergnet.