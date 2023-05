Le groupe Lexa Automobile devient distributeur de la marque Michael Blast

L’entreprise familiale fondée par Jean-Louis et Vincent Vergnet en 2015, entame la diversification de ses activités en commercialisant les vélos à assistance électrique de la marque Michael Blast sur les sites de Montpellier et Nîmes.

Ils sont désormais trois groupes de distribution automobiles à commercialiser les vélos électriques de la marque Michael Blast. Après le groupe Maggi en novembre 2022 et plus récemment le groupe Jean Rouyer Automobiles en mai 2023, c’est au tour du groupe Lexa Automobiles de s’associer à ce nouvel acteur, séduit par les atouts des deux-roues premium (entre 2 000 et 3 000 euros) et d'inspiration vintage.

Il faut dire que Vincent Vergnet, directeur général de l’entreprise occitane, cherchait depuis plusieurs mois à se diversifier dans l’univers de la mobilité douce. En effet, en mars dernier, il avait présenté dans nos colonnes ses chantiers immobiliers visant à agrandir son entreprise avec d’autres partenaires : « Nous souhaitons continuer à faire grossir le groupe, mais toujours en conservant ce plaisir du commerce, de travailler ensemble et de demeurer une entreprise familiale. Évidemment, nous envisageons l’avenir avec no marques, mais la vie est faite d’opportunités. Nous sommes d’ailleurs sensibles à toute nouvelle forme de mobilité ».

Deux localités dans le sud de la France

Les vélos électriques Michael Blast seront commercialisés dans les concessions de Montpellier (34) et de Nîmes (30), aux côtés des marques Mazda et Honda pour la première implantation, Hyundai et Mitsubishi pour la seconde. L’opérateur s’engage ainsi sur le chemin de la mobilité électrique. Il espère séduire les clients particuliers mais aussi les entreprises pour les livraisons du dernier kilomètre. Grâce à la contribution de cette nouvelle activité, Vincent Vergnet espère atteindre les 100 millions de chiffre d’affaires (64 millions en 2022) au cours des cinq prochaines années et former un réseau d’une quinzaine de concessions dans un périmètre de 150 kilomètres autour de Montpellier. L'an passé, le groupe a vendu 2 373 voitures, dont 1 221 VN (171 Honda, 147 Mazda, 50 Mitsubishi et 853 Hyundai) et 1 152 VO.

Du côté du fabricant Michael Blast, cette nouvelle collaboration étend encore son réseau de distribution en France. La marque de vélos à assistance électrique est importée sur le territoire par Patrice Murtas, un acteur récent sur le marché du scooter électrique équivalent 125 cm3. Michael Blast est disponible en France à travers une trentaine de points de vente.