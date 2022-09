LG Groupe lance le paiement en crypto-monnaie avec Lyzi

Il fallait y penser. Depuis aujourd'hui, l’opérateur occitan propose à ses clients d’utiliser Lyzi, une solution de paiement en crypto-monnaie, dans le cadre d’un achat, de la location (via LG Rent) ou encore de la réparation de leur véhicule. Notons que tous les types de véhicules, que ce soit des voitures, des utilitaires, des camions ou encore des motos dont les marques sont vendues par le groupe (Mercedes-Benz, Smart, Jeep, Ineos, Fuso, Yamaha et Indian Motorcycle), sont éligibles à ce moyen de paiement.

Concrètement, lors du passage à la caisse, le client choisit la crypto-monnaie avec laquelle il souhaite payer et la conversion euros/crypto se fait immédiatement. Une fois la transaction financière réalisée, le concessionnaire perçoit en euros le montant sur son compte professionnel de façon journalière et sans frais. « Nous avons assisté au début du virage numérique, rappelle Gérald Imbert, directeur général de LG Groupe. Le développement d’Internet a déjà redéfini les attentes et les besoins des consommateurs en pivot de l’expérience client. Alors, acheter une pièce de rechange ou un véhicule en crypto-monnaie, pourquoi pas, après tout c’est une suite logique ? La philosophie du groupe a toujours été d’innover et de s’adapter aux nouvelles réalités du marché, en rendant cette expérience client et l’acte d’achat plus ludique, simple et fluide ».

Le groupe ne cesse de multiplier les projets au service de l’expérience client, à l'instar de son centre premium multimarques ouvert en 2017 à Perpignan autour de sa concession Mercedes-Benz, ou encore de son engagement en faveur de la mixité dans le monde de la mobilité avec son initiative Madame LG. LG Groupe a déployé la solution Lyzi au sein de ses 21 points de ventes installés en France et en Espagne.