Le groupe Louyet reprend une concession Rolls-Royce Motor Cars en Belgique

Le groupe Louyet, l’un des principaux distributeurs automobiles en Belgique, vient de faire l’acquisition d’une concession Rolls-Royce Motor Cars à Bruxelles, en Belgique. « C’est une évolution extrêmement bienvenue, approuve Boris Weletzky, responsable Europe chez Rolls-Royce. Notre succès soutenu au cours des dernières années a considérablement élargi notre clientèle en Belgique et au Luxembourg. Avoir un nouveau partenaire solide au sein de Louyet Group, nous donne les moyens de fournir le service personnalisé de classe internationale que nos clients attendent ».

L’entreprise Louyet a vu le jour en 1959 à Charleroi, grâce à l’ancien cycliste professionnel, Léon Louyet. Successivement dirigée par son fils Léon, à partir de 1980, puis son petit-fils Laurent depuis 2013, elle distribue six marques auto et moto (BMW, BMW Motorrad, Mini, Rolls-Royce, McLaren et Pininfarina) au sein de 22 points de vente situés sur les provinces de Bruxelles, du Brabant flamand, du Brabant wallon, de Namur, et du Hainaut, berceau du groupe. Elle emploie à ce jour 550 collaborateurs et enregistre 10 100 immatriculations annuelles dont 8 500 VN et 1 600 VO, et sans oublier 600 motos. Le rachat de la concession britannique n’aura aucun impact sur « la structure opérationnelle et l’équipe du showroom qui resteront en place sans changement », garantit le constructeur de voitures de luxe. Cette acquisition intervient 15 ans après que celui-ci ait établi sa présence dans la ville belge.