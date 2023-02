Julien Ranchoux rejoint Mary Automobiles en tant que directeur des marques Citroën, DS et Opel

Afin d’accompagner son développement et sa croissance, François Mary renforce son comité de direction en intégrant Julien Ranchoux en qualité de directeur des marques Citroën, DS et Opel.

Le groupe Mary a tiré le gros lot. Pour s’occuper des marques Citroën, DS et Opel, l’opérateur s’est offert les services de Julien Ranchoux. Ce dernier a réalisé l’ensemble de sa carrière chez Stellantis/PSA où il a occupé plusieurs postes opérationnels dans le réseau PSA Retail en France puis de direction à l’étranger en Europe. Avant de rejoindre le groupe Mary Automobiles, le nouveau directeur pilotait la direction des ventes de DS Automobiles France jusqu’à fin 2022. « Je suis très heureux de rejoindre ce groupe familial dont le dynamisme et les ambitions sont connus, s’enthousiasme Julien Ranchoux. J’y retrouve les valeurs qui sont les miennes et une envie d’avancer qui m’est chère ».

Du constructeur au concessionnaire

Au sein du groupe normand, il aura pour mission de gérer le développement des marques Citroën, DS et Opel. Le réseau Mary Automobiles compte à ce jour douze établissements Citroën, cinq sites DS et cinq concessions Opel. Suite à l’accélération récente de son développement, le groupe avoue son besoin de se structurer. De fait, en 2022, il a repris deux nouvelles marques, que sont Renault et Dacia, ainsi que cinq nouveaux points de vente qui représentent 8 000 VN et 8 000 VO par an, pour un chiffre d’affaires de 250 millions d’euros par an. « C’est un plaisir de voir Julien nous rejoindre aujourd’hui. C’est une personne de qualité qui partage notre vision et saura accompagner le groupe dans le maintien de notre performance et notre développement », confirme François Mary, fondateur et président du groupe éponyme.

Installé entre la Manche (50) et le Nord-Pas-de-Calais depuis 27 ans, l’entreprise distribue huit marques automobiles (Peugeot, Citroën, DS, Opel, Renault, Dacia, Hyundai et Skoda) au sein de 53 points de vente. En 2022, elle a vendu 17 400 véhicules neufs et 11 000 véhicules d’occasion, contribuant à l'acquisition d’un chiffre d’affaires de 904 millions d’euros. L'entité est également présente dans la distribution moto avec une douzaine de marques et un magasin de l’équipement du motard Maxxess, ainsi que dans le vélo avec son magasin Cycles Deauville.