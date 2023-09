Le groupe Maurel intègre le réseau Fiat à Albi et Rodez

Le groupe occitan, dirigé par Christophe Maurel, fait ses premiers pas en tant que distributeur Fiat. En effet, l’opérateur vient d’ouvrir deux concessions sur sa zone de chalandise aux couleurs de l'entité italienne. Albi (81) pour la première, et Rodez (12) pour la seconde. Leurs inaugurations sont respectivement prévues les 14 et 28 septembre prochains.

Ces ouvertures de sites sont une aubaine pour le groupe Maurel de renforcer son partenariat avec Stellantis. De fait, il est déjà présent dans ces deux villes avec d’autres marques du groupe : Citroën, DS, Peugeot et Opel pour Rodez et Peugeot pour Albi. Selon Christophe Maurel, le panneau Fiat n’y était plus distribué depuis plusieurs années. « Fiat s'adresse à des clients qu'on ne voyait plus chez les marques traditionnelles ex-PSA, confie Christophe Maurel. Elle attire une clientèle nouvelle, tournée vers des berlines aux tarifs abordables, mais aussi des jeunes conducteurs qui vont privilégier la Fiat 500. Fiat permet donc d'occuper tout le marché et elle ne cannibalise aucune marque du groupe ».

300 unités vendues par an

Suite à une réorganisation interne, le dirigeant a ainsi créé deux showrooms de 250 m2 chacun, dans des locaux déjà existants et opérationnels. Contrairement à la partie commerciale bien distincte, l’activité après-vente est multimarques puisqu’elle est commune aux autres marques du groupe Stellantis. Trois collaborateurs sont venus gonfler les rangs du groupe pour gérer la nouvelle marque. Ils sont supervisés par Max Giraud et Maurice Bille. Christophe Maurel estime le potentiel commercial des deux nouveaux sites réunis à 300 véhicules neufs vendus par an.

L’intégration de Fiat porte à 10 le nombre total de marques automobiles représentées par le groupe Maurel au sein de ses 32 points de vente (Audi, Volkswagen, Skoda, Peugeot, Citroën, Opel, DS, Toyota, Hyundai et Fiat). Christophe Maurel promet de nouveaux projets début 2024.