Le groupe Maurin s’agrandit en Belgique avec Mercedes-Benz

Fondé en 1982 par Jean-Bernard Maurin, le groupe Maurin se positionne comme le premier distributeur de véhicule de marque étrangère, et le sixième groupe de distribution automobile français.

Installé en Ile-de-France et dans le grand sud-est de la France, le groupe aux 21 marques automobiles et 2 900 collaborateurs poursuit son déploiement en Belgique où il est rayonne depuis 2016. En effet, l’opérateur vient de reprendre deux concessions aux couleurs de Mercedes-Benz dans la banlieue flamande de Bruxelles. Les deux établissements totalisent un potentiel commercial de 2 000 véhicules par an qui s’ajoutent au volume total du groupe.

Ces deux acquisitions portent donc à 10 le nombre de points de vente Mercedes-Benz en Belgique – sur les 19 sites du groupe implantés dans le pays au total – et hisse le groupe au rang de deuxième distributeur de la marque sur le territoire belge. L’opérateur y distribue également Ford et Nissan depuis six ans.

Sur le marché français

En parallèle, dans l’Hexagone, à travers ses 118 concessions aux couleurs de 21 marques automobiles, le groupe Maurin peut se targuer d’être le premier distributeur des marques Ford, Suzuki et Nissan. Après 40 ans d'activité, l'opérateur est devenu le sixième groupe de distribution automobile français.

L’an passé, le groupe a vendu 43 000 véhicules neufs et 24 000 véhicules d'occasion (Belgique et France comprises) pour un chiffre d’affaires consolidé de l’ordre de 1,4 millions d’euros.