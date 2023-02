Le groupe Maurin veut encore s’agrandir avec Nissan

Selon une note de l’Autorité de la concurrence, l’opérateur a exprimé son intérêt pour racheter six concessions Nissan installées dans le sud de la France, et détenues par le groupe Delieuvin.

Premier distributeur national des marques Ford, Suzuki et Nissan, le groupe Maurin prévoit de renforcer encore un peu plus ses liens avec Nissan. En effet, selon l’Autorité de la concurrence, le groupe fondé par Jean-Bernard Maurin aurait l’intention d’acquérir l’intégralité de la société Financière Exploit Nissan (FEN), propriété du groupe Delieuvin. La société regroupe six concessions Nissan implantées dans le Var et les Bouches-du-Rhône : Marseille (13), La Penne-sur-Huveaune (13), Draguignan (83), Fréjus (83), La Garde (83) et Toulon (83).

Le groupe Delieuvin continue donc sa démarche de cession de ses affaires Nissan puisqu’il avait déjà revendu son ancien établissement nippon de Nice (06) au groupe BYmyCAR le 1er mars 2022. Avec ses six sites supplémentaires, le groupe Maurin totalisera 27 concessions Nissan dans son périmètre, ce qui lui permettra de conserver sa place de premier distributeur Nissan en France.

Rappelons que l'opérateur distribue 21 marques automobiles en France (118 sites) et en Belgique (19 sites). 2 900 collaborateurs y sont employés. L’an passé, le groupe a vendu 30 500 véhicules neufs et 26 500 véhicules d'occasion (en Belgique et en France) pour un chiffre d’affaires consolidé de l’ordre de 1,6 million d’euros.

Une réduction de l'activité auto

Fondé en 1984 par Yves Delieuvin, le groupe distribue également les marques Volvo et Opel sur un site chacun à Fréjus (83). Il possède également trois centres de réparations agréés Infiniti. En parallèle, Yves Delieuvin s’est associé à Éric Baconnier en 2019, afin de distribuer les marques Renault, Dacia et Alpine. Tous deux forment le groupe Synethis.