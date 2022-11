Le groupe Michel compte reprendre trois concessions Renault et Dacia

Selon une note de l’Autorité de la concurrence, le groupe Michel, via sa holding JCM Investissements, s'est positionné pour reprendre trois concessions du groupe Rouyer. Il s’agit des sites Renault et Dacia de Niort, Parthenay et le Fontenay-le-Comte.

L’Autorité de la concurrence notifie sur son site internet que le groupe de distribution automobile Michel compte racheter trois concessions Renault et Dacia au groupe Rouyer (Garages Saint Christophe Automobile). Il s’agit des sites Renault et Dacia à Niort et Parthenay, dans les Deux-Sèvres, et à Fontenay-le-Comte, en Vendée, pour un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 75 millions d’euros.

Le groupe choisit de se renforcer au sein de Renault

Le groupe Michel, dirigé par Stéphane Michel, renforcerait ainsi sa plaque Renault qui s’articule déjà autour de huit sites et l’étend dans de nouveaux départements. De son côté, le groupe Jean Rouyer Automobiles, qui compte parmi les références des réseaux Renault et Dacia, rationalise sa couverture après le rachat important, plus tôt dans l’année, de la filiale de Renault à Angers (Maine-et-Loire).

Rappelons que Renault est actuellement en pleine transformation, mais que sur le front de la distribution, ses dirigeants rejettent pour l’heure la mutation vers un contrat d’agent, ce que Xavier Martinet nous rappelait récemment pour le compte de Dacia.

Stéphane Michel, président du groupe éponyme.