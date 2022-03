Le groupe Misfat dévoile ses ambitions pour 2022

Les équipes de Solaufil France, filiale du groupe Misfat, et les représentants des six plateformes de distribution sur lesquelles le groupe s'appuie pour la diffusion des filtres Lucas en France, se sont réunis le 24 février dernier dans l'Oise. L'occasion de faire un point sur les ventes du groupe. Depuis l'accord d'exclusivité signé fin 2015 entre les groupes ZF et Misfat pour la fabrication et la distribution des filtres Lucas pour l'Europe continentale et l'Afrique du Nord, les ventes ont connu une progression annuelle à deux chiffres ces six dernières années.

Consolider sa position

Pour 2022, l'objectif du groupe est de poursuivre le développement de la notoriété de la marque Lucas sur la gamme de filtres grâce à des opérations de marketing prévues tout au long de l'année. Le catalogue comprend à ce jour plus de 1 400 références pour une couverture du parc français à 98 %, et vient ainsi compléter les marques Mecafilter, Misfat et les MDD produites par le groupe. Le groupe Misfat poursuit ainsi la consolidation de sa place de numéro 2 de la filtration VL en France. En outre, il distribue aussi les filtres Lucas dans une quinzaine pays enregistrant la même progression qu'en France.