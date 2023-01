Le groupe Mousset-Jetransporte rachète les Transports SLTP

Le groupe Mousset-Jetransporte a récemment racheté les Transports SLTP (Société Locations et Transport Pouzols). Cette entreprise familiale est spécialisée dans la collecte du lait et les travaux publics et réalise un chiffre d’affaires annuel de plus de 2,5 millions d’euros avec une flotte de 18 poids lourds.

Mousset-Jetransporte renforce ainsi sa filiale Loralait

« Cette croissance externe est très importante pour notre groupe en raison du grand savoir-faire qu'elle va apporter dans la collecte de lait. Stéphane Pouzols et son équipe de conducteurs ont une approche axée sur le service, afin de s'adapter à toutes les spécificités des clients. Les Transports SLTP viennent conforter le groupe Mousset-Jetransporte dans son activité historique en "cour de ferme" », met en avant Frédéric Leblanc, président-directeur général du groupe Mousset-Jetransporte, satisfait de venir renforcer la filiale Loralait et sa couverture de l’axe sud-ouest – Rhône-Alpes.

Rappelons que le groupe Mousset-Jetransporte réalise un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros avec quelque 2 000 véhicules en France et à l’international.