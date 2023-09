Le groupe Nedelec reprend 4 sites Peugeot au groupe Courtois en Bretagne

Quelques jours après la notification de la vente de deux sites Hyundai et Kia au groupe Rabot, le groupe Courtois est en passe de céder quatre sites Peugeot au groupe Nedelec. Ces transactions notifiées par l’Autorité de la Concurrence concernent les régions Île-de-France et Bretagne. Les quatre établissements Peugeot sont situés en Ille et Vilaine et dans les Côtes d’Armor, à Saint-Malo, Guingamp, Lannion et La Richardais. Il s’agit de trois concessions et d’un réparateur agréé. La vente de ces affaires laisse au groupe Courtois un point de vente MG Motor et une concession Hyundai à Saint-Malo. Le groupe familial recentre donc ses activités sur la région parisienne, avec les marques Peugeot et Honda.

Distribution en recomposition

Le groupe Courtois n’a pas communiqué ses chiffres pour l’année 2022 mais l’entreprise avait déclaré 3 700 VN et 3 500 VO en 2021, pour un volume d’affaires de 150 millions d’euros réalisé par 300 collaborateurs. De son côté, le groupe Nedelec reste attaché à la marque Peugeot. L’acquisition de ces quatre sites lui permet de s’étendre en Ille et Vilaine et dans les Côtes d’Armor.