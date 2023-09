Le groupe Neubauer entre dans le deux-roues avec Yamaha et Piaggio Group

Les distributeurs issus de l’automobile poursuivent leur percée dans le monde du deux-roues. Le dernier exemple en date est le groupe Neubauer, installé en région parisienne depuis 120 ans. Distributeur de 13 marques dans l’automobile, le groupe familial se tourne vers la mobilité au sens large et entre dans le deux-roues. La première acquisition s’est déroulée au Chesnay (Yvelines) avec la reprise de la concession Yamaha Moto Révolution. Marque présente dans la mobilité quotidienne comme dans la moto passion, Yamaha est numéro deux sur le marché français des deux-roues motorisés. La large gamme de scooters et de motos du constructeur japonais offre une porte d’entrée complète au groupe de distribution automobile.

Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio et Vespa

Le deuxième pas du groupe dans le deux-roues s’est poursuivi auprès de Piaggio Group. Le constructeur italien possède les marques Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio et Vespa dans son portefeuille. Toutes ces marques sont représentées dans un premier point de vente installé à Chambourcy (Yvelines), sur un site déjà occupé par Neubauer avec ses marques automobile. Cette ouverture pourrait être suivie d’autres implantations, sur la zone couverte par le groupe de distribution. Pour mémoire, l’entreprise possède notamment plusieurs sites dans Paris et en proche banlieue. Elle peut compter notamment sur son Village Neubauer, installé à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) avec une offre complète de véhicules neufs, d’occasion, d'entretien et de pièces de rechange. Dans le cadre de la diversification de ses activités, le groupe Neubauer a également fondé un espace de coworking dans le 17ème arrondissement de Paris. Un volet immobilier qui repose sur une surface disponible de 4 000 m2.