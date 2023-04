Le groupe NTN simplifie son organisation en Europe

À l'occasion de l'Assemblée générale de NTN-SNR Roulements, les actionnaires ont entériné le projet de changement de structure de capital des sociétés du groupe pour l'Europe. Cette évolution entraîne une augmentation de capital et un changement de raison sociale. NTN Corporation regroupe au sein de NTN Europe les sociétés NTN Wälzlager GmbH en Allemagne et NTN Bearings Ltd en Grande-Bretagne. Cette réorganisation permet l'augmentation du capital social de l'entreprise qui s'élève désormais à 322 639 929 euros. De plus, le Conseil d'administration de NTN Europe demeure identique à celui de NTN-SNR Roulements, et les marques NTN, SNR, BCA et Bower et leurs produits restent commercialisées. Enfin, le siège social situé à Annecy (Haute-Savoie) devient ainsi le centre de décision stratégique pour toute l’Europe.

Pour mémoire, NTN Europe est présente sur les marchés de l'industrie, de l'automobile et de l'aéronautique. La filiale de NTN Corporation est doté d'un centre de R&D et de 15 sites de production et emploie près de 6 500 salariés en Europe.