Le Groupe Parot affiche une croissance de +14% au deuxième trimestre 2023, confirmant ses objectifs pour 2023

Le groupe de distribution automobile Parot vient de publier ses résultats du deuxième trimestre 2023, avec un chiffre d’affaires de 100,5 millions d’euros en progression de plus de 14 %. Alexandre Parot confirme donc les objectifs de croissance et de rentabilité de son groupe pour 2023.

Au deuxième trimestre 2023, le groupe Parot a réalisé un chiffre d’affaires de 100,5 millions d’euros, en progression de 14,1 % par rapport à la même période de référence en 2022. Au cumul du premier semestre 2023, le groupe dirigé par Alexandre Parot affiche un chiffre d’affaires de 203,1 millions d’euros, en hausse de +15,9 % « en comparable, tenant compte de la cession le 30 novembre 2022 de la plaque Parot Automotive Centre (concession VP de Châteauroux) ».

Performances des véhicules neufs : progression du chiffre d'affaires et des volumes de ventes

Sur l’activité des véhicules neufs, à périmètre comparable, le volume de ventes ressort en hausse de + 7 sur la période, alors que la progression du chiffre d’affaires s’inscrit à + 23,1 %. Pour l’activité VO, le chiffre d’affaires est en repli de - 3,1 % et même de - 10,9 % en volume. Faute de matériels disponibles sur le segment des VO de moins de deux ans, ce recul a un impact plus marqué sur l’activité de négoce BtoB du groupe, via VO3000. Par ailleurs, le chiffre d’affaires VO Retail affiche une hausse de + 26,4 %, tandis que le volume des transactions est aussi en progression (+ 7,1 %). Les activités de services affichent une progression du chiffre d’affaires de + 11,5 %.

Croissance du chiffre d'affaires dans le segment des véhicules commerciaux

Dans le périmètre des véhicules commerciaux, par rapport au premier semestre 2022, le volume de facturation VN progresse de + 11,1 %, + 17,1 % en VO. La croissance du chiffre d’affaires ressort quant à elle à + 31,4 % en VN et + 26,9 % en VO, confirmant un effet prix favorable. Les activités de services, historiquement fortement contributives, continuent également de progresser avec une hausse de chiffre d’affaires de + 12,8 %.

Diversification entre voitures et camions : un atout pour la croissance du groupe Parot

« Nous confirmons sur ce deuxième trimestre notre croissance à deux chiffres, une dynamique certes portée par nos deux pôles d’activité mais en particulier par le pôle Véhicules Commerciaux. Ceci démontre les bienfaits de notre diversification entre voitures et camions. Tenant compte de nos carnets de commandes, et sous réserve que les constructeurs automobiles assurent la production prévue, nous sommes ainsi confiants quant à l'atteinte de nos objectifs de croissance et de rentabilité pour 2023 », commente Alexandre Parot.