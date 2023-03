Le groupe Parot présente des résultats financiers positifs pour 2022

Le groupe Parot vient de présenter des résultats financiers sains pour l’année 2022. L’entreprise poursuit son recentrage et son désendettement malgré un contexte global délicat. Le distributeur a réalisé un chiffre d’affaires de 360,3 millions d’euros, en hausse de 4,5 % par rapport à l'année précédente. La firme met en avant une progression régulière du taux de marge brute, qui traduit une bonne dynamique de l’ensemble des activités du groupe. Cette hausse de la marge brute a permis d’absorber l’augmentation des coûts et notamment ceux de l’énergie. Les cessions de concessions et la maitrise des frais généraux ont contribué à une bonne performance globale. « Malgré des marchés globalement en baisse, notre Groupe montre une nouvelle fois une forte résilience, portée par les effets positifs de l’ensemble des actions que nous avons menées depuis 2019 » souligne Alexandre Parot, PDG du groupe Parot.

Activités équilibrées

L’un des atouts du groupe est l’équilibre entre ses activités véhicules commerciaux et véhicules particuliers. Ces deux domaines ont progressé en 2022, notamment grâce à la stratégie de développement des ventes de véhicules d’occasion. Les VP ont pesé pour 193,9 millions d’euros dans le volume d’affaires total du groupe. Seule l’activité de VO B to B symbolisée par VO3000 a marqué le pas. Les véhicules commerciaux ont représenté 167, 2 millions d’euros, avec une dynamique positive de 2,5 % sur le VO et négative de 13 % sur le VN. Cependant, le pôle dispose d’un portefeuille de commandes qui s’élève à 12 mois en VN. Depuis 24 mois, les capitaux propres du groupe ont augmenté de 8,7 millions d’euros et le désendettement net a atteint 25,1 millions d’euros en 12 mois. L’entreprise poursuit donc sur sa lancée en 2023, avec un carnet de commandes VN à un niveau élevé et un développement des activités VO et service. « La stratégie de développement de nos activités Véhicules d’Occasion et le dynamisme de nos activités Service continuent de porter notre croissance, et nos objectifs de rentabilité et de réduction de notre dette nette ont été atteints » constate Alexandre Parot. La vente de la dernière concession déficitaire à Châteauroux en novembre 2022 devrait permettre à l’activité VP de repartir sur un socle plus sain.