Le groupe Parot progresse grâce au VO et à l’après-vente

Le groupe Parot vient de publier un chiffre d’affaires en hausse de 9,8 % pour l’année 2021, avec un total de 391,6 millions d’euros. Une croissance qui atteint même 15 % à périmètre comparable. Il faut cependant garder en mémoire que l’entreprise a cédé le 7 janvier 2022 son pôle automobile situé en Île-de-France. Sans cet ensemble, le volume d’affaires atteint 341,1 millions d’euros, soit une hausse à périmètre comparable de 16 %. Cette progression est intervenue malgré des difficultés d’approvisionnement sur le véhicule neuf, notamment sur le dernier trimestre. Ainsi, cette activité est la seule qui recule sur l’année pour les véhicules particuliers, avec une baisse de 8,8 % (-0,3 % à périmètre comparable). Le pôle spécialisé dans les véhicules commerciaux s’en est mieux sorti, avec une hausse de 25,5 %. Ces résultats se traduisent par 12 712 ventes de véhicules particuliers (VN et VO) et 3 176 ventes de véhicules commerciaux (VN et VO). Si le nombre de voitures particulières écoulées a baissé de 5,1 % (-0,9 % à périmètre comparable), les véhicules commerciaux ont progressé de 14,5 %. Une croissance soutenue par le VO et l’après-vente.

Activités dynamiques

Dans un contexte globalement favorable au véhicule d’occasion, le groupe Parot a su saisir cette opportunité, sur un secteur qu’il connaît bien. Ainsi, le chiffre d’affaires des véhicules particuliers d’occasion a progressé de 12,5 %, pour un montant de 119,4 millions d’euros. A périmètre comparable, cette croissance atteint 18,9 %. Le volume d’affaires pour les véhicules commerciaux d’occasion a lui aussi grimpé de 23,3 % pour atteindre 22,9 millions d’euros. Parallèlement à cette activité, l’après-vente a également apporté sa pierre à l’édifice. Le chiffre d’affaires global dans ce domaine a atteint 71,1 millions d’euros, en croissance de 9,3 % (+13,1 % à périmètre comparable). Ces résultats favorables s’ajoutent au redimensionnement du groupe, intervenu après la vente de plusieurs sites. « Grâce à un business model désormais pleinement efficient, avec l’achèvement de notre plan de recentrage et la cession, tout début 2022, de notre pôle VP Île-de-France, nous sommes confiants quant à notre capacité à poursuivre une croissance rentable, même si des tensions d’approvisionnement persisteront probablement sur le 1er semestre 2022 » souligne Alexandre Parot, PDG du groupe Parot. Selon la société, l’EBITDA 2021 devrait être supérieur à 10 millions d’euros.