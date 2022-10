Le groupe Parot signe son retour vers la rentabilité

Malgré un contexte économique difficile, le groupe Parot enregistre un premier semestre sous le signe d’un retour à la croissance après une année 2021 divisée. En effet, le groupe réalise son quatrième semestre bénéficiaire consécutif, améliore de 2,1 % son résultat opérationnel (0,9 % en 2021), et confirme sa perspective favorable pour l’exercice 2022. Sur les 181,8 millions d’euros de chiffre d’affaires soldé lors du premier semestre 2022, le pôle des véhicules particuliers ont représenté 99 millions d’euros, tandis que celui des véhicules commerciaux a représenté 83 millions d’euros. Contrairement aux activités VP qui fluctuent en raison des aléas de production de véhicules neufs (106,6 millions d’euros au S1 2020 et 120,8 millions au S1 2021), le pôle VC connait une bonne dynamique. Cette croissance est tirée également par celle de sa marge brute dont le taux est passé de +16,7 % en S1 2021 à +17,8 %, représentant un gain de 1,6 millions d’euros en valeur sur une année glissante.

Par ailleurs, il convient également de relever que sur le premier semestre 2022, la finalisation d’opérations de cession d’actifs immobiliers liés aux concessions VP cédées en 2019 et 2021 a permis le remboursement anticipé de 6 millions d’euros d’emprunts moyen terme, réduisant ainsi l’endettement net du groupe. « Les performances que nous enregistrons tiennent à la forte implication de toutes nos équipes opérationnelles, tant en VP qu’en VC, et se matérialisent par de nombreux ratios toujours en progression (CA, marge brute, REX...), détaille Alexandre Parot, PDG du groupe éponyme. Par ailleurs, nos efforts continuent pour assurer une gestion optimisée de l’ensemble de nos frais de structure et le renforcement de notre trésorerie. Nos engagements vis-à-vis de nos partenaires financiers ont tous été tenus, notamment grâce la cession du pôle VP Ile-de-France, mais aussi grâce à la génération de cash sur nos activités, désormais toutes bénéficiaires, contribuant ainsi à réduire significativement notre endettement financier ».

De bons présages pour le S2 ?

Pour les six derniers mois de 2022, le groupe reste confiant sur ses performances, bien que la difficulté d’approvisionnement des constructeurs en véhicules neufs ne permette pas d’anticiper des objectifs avec précision. Pourtant, Alexandre Parot, à l’instar de ses homologues, affirme que la demande des clients est bien présente puisque les carnets de commandes VN sont pleins. « Plusieurs de nos activités (VO et service notamment) continuent de progresser et restent promises, elles-aussi, à de belles perspectives pour les mois et les années à venir. C’est pourquoi nous restons extrêmement confiants sur notre capacité à poursuivre une croissance rentable ».