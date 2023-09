Le groupe Passion Automobiles se renforce avec Honda près de Mulhouse

En septembre, les multiples mouvements au sein de l'univers de la distribution automobile rythment traditionnellement la rentrée. L'entreprise Passion Automobiles en est un exemple. Le groupe multimarques, dirigé par Yannick Etter, vient d’intégrer la concession Rebberg Automobiles, aux couleurs de Honda et située à Brunstatt-Didenheim (68), aux portes de Mulhouse. Cette acquisition ne permet pas au groupe Passion Automobiles d’ajouter une marque supplémentaire à son portefeuille, mais bien de se renforcer avec le constructeur nippon. En effet, l’opérateur possède déjà dans son réseau deux sites Honda à Colmar (68) et Chenôve (21), près de Dijon.

Selon les informations de Yannick Etter, deux mois de travaux seront nécessaires pour remettre aux normes la nouvelle concession conformément aux nouveaux standards de la marque. « Les équipes vont rejoindre notre site de Sausheim (Mulhouse), aux côtés du siège du Groupe, de Passion Occasions et de Passion Motos, explique le dirigeant. Nos clients pourront ainsi découvrir les 2 univers Honda : auto et moto sur un même site, mais dans des showrooms parfaitement séparés, ainsi qu’un stock permanent de plus de 100 véhicules d’occasion. Les ateliers mécaniques et carrosseries neufs complètent le tout ».

Du luxe au généraliste

Fondé en 1976, le groupe possède 27 établissements dans l’Est de la France, dispersés entre Nancy et Cannes, où sont employés 280 collaborateurs. L’opérateur représente 11 marques automobiles, positionnées sur différents marchés : Audi, Bentley, Porsche, Lamborghini, Honda, Kia, Mazda, Seat, Skoda et Cupra.

Avec trois implantations Lamborghini en France, situées à Sausheim (68), Lyon (69) et Cannes (06), le groupe Passion Automobiles est aujourd'hui le premier distributeur Lamborghini de l'Hexagone.