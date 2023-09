Le groupe Pautric confirme la reprise du site BMW Mini de Laval du groupe Legrand

L’Autorité de la Concurrence vient de confirmer une annonce faite au mois de mai dernier par le groupe Legrand. Le distributeur avait communiqué à l’époque sa sortie du réseau BMW Mini avec la vente de ses trois concessions située au Mans, à Alençon et Laval. Des ventes réalisées respectivement auprès des groupes Méry, GCA et Pautric. Quelques mois plus tard, la reprise du site de Laval par Francis Pautric vient donc d’être confirmée. L’établissement représentant les marques BMW et Mini, dénommé Mercure Automobiles, est acquis par l’intermédiaire de Huchet SAS, dirigée par Victoria Pautric.

Concentration chez BMW Mini

Cette vente est l’une des nombreuses transactions qui agitent le réseau BMW Mini depuis deux ou trois ans. Le constructeur ayant décidé de réduire le nombre de ses partenaires autour des structures les plus grandes et les plus solides, les mouvements se succèdent au sein des marques du groupe. Une concentration qui touche également BMW Motorrad, branche moto du constructeur. Cette dernière a vu l’arrivée de grands acteurs de la distribution automobile dans son réseau français. Le groupe Pautric figure parmi ces investisseurs et compose l’un des plus grands réseaux dans le réseau français du constructeur.