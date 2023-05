Le groupe Pautric continue de grignoter la Belgique

Présent en Belgique depuis presque quatre ans avec BMW et MINI, l’opérateur français compte continuer de s'y développer, et ce avec les deux marques allemandes. Dans quelques jours, il reprendra trois sites du groupe Monserez.

C’était en juillet 2019 lorsque le groupe Pautric, dirigé par Francis Pautric, a fait ses premiers pas en dehors du territoire national. L’opérateur avait choisi la Belgique pour agrandir son périmètre d’activités, et repris deux sites BMW et une concession MINI auprès de Jean-Michel Martin. Les trois établissements sont partagés entre les villes de Woluwe et Drogenbos.

En tant que premier distributeur des marques BMW et MINI en France, Francis Pautric a naturellement poursuivi son partenariat avec le groupe allemand pour se développer en Belgique. De plus, il faut dire que ses implantations françaises, notamment avec les marques Volvo, Jaguar et Land Rover, sont toutes situées à la frontière (Grenoble, Chambéry, Annemasse et Annecy) ce qui lui permet de gérer plus facilement ses activités entre les deux pays. Francis Pautric va donc reprendre mi-mai, auprès du groupe belge Monserez, trois concessions BMW-MINI, installée à Courtrai, Aalbeke et Ypres. Avec ces trois sites supplémentaires, le groupe Pautric comptera 27 sites au total, 21 en France et 6 en Belgique.

En parallèle, le groupe Pautric s’est également diversifié vers l'univers de la moto et détient pas moins de cinq concessions BMW Motorrad situées à Vienne, Bourgoin (38), Bourg-en-Bresse (01), Cannes (06), et Lyon (69). L’an passé, le groupe a ainsi vendu 1 250 véhicules neufs.

L'appel de la Belgique

Le groupe Pautric n’est pas le seul opérateur français à s’être aventuré chez nos voisins frontaliers. Les groupes BYmyCAR et Maurin s’y sont installés avec Mercedes-Benz, le groupe GCA y représente Lexus, tandis que le groupe Verbaere y a fait son entrée depuis moins d’un an avec Dex Easy Car Shopping, une entreprise spécialisée dans la vente de véhicules d’occasion à particuliers.