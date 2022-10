Le groupe Pautric rachète la concession BMW Motorrad de Lyon au groupe Vulcain

Le groupe Pautric vient d’annoncer l’acquisition de la concession lyonnaise Euro-Motos auprès du groupe Vulcain. Cet établissement représente la marque BMW Motorrad dans le 3ème arrondissement de Lyon. Il devient le quatrième point de vente de la marque pour le groupe Pautric, qui passera ainsi le cap des 1 000 deux-roues commercialisés à l’année. Le groupe de Jean-Pierre Rinaudo avait lui-même repris la concession Euro-Motos à la famille Recchia en 2014. Cette concession s’ajoute à celles détenues à Bourg-en-Bresse, Cannes et Bourgoin.

Pôle BMW à Lyon

Cette concession BMW Motorrad rejoint les établissements déjà détenus par le groupe Pautric à Lyon et Vénissieux. Elle passe ainsi sous la direction de François Lallement, responsable de ces sites. En effet, le distributeur dispose d’une grande concession BMW/Mini à Vénissieux, d’un point de vente BMW et d’un showroom Mini dans le 3ème arrondissement de Lyon. Une proximité qui pourrait se renforcer dans les années à venir selon Francis Pautric, président du groupe Pautric. « Nous avons de l’espace à la Part-Dieu mais nous verrons d’ici deux ou trois ans, au gré des baux, pour un éventuel déménagement ». Une étape qui n’est pas encore d’actualité pour une concession BMW Motorrad qui dispose de 800 m2, abrite une dizaine de collaborateurs et vend 400 VN par an, pour un chiffre d’affaires de 9 millions d’euros.

Croissance en vue

Selon le président du groupe, le potentiel de cette concession pourrait augmenter dans un contexte favorable à la mobilité électrique. « La marque prépare l’arrivée d’une gamme de scooters électriques qui répond aux besoins d’une ville comme Lyon ». En attendant l’arrivée des cousins du récent CE 04, le distributeur souhaite poursuivre le travail effectué en matière de qualité de service et d’après-vente. Avec quatre sites BMW Motorrad, le groupe poursuit sa collaboration avec le constructeur allemand sur les deux marchés. « Cela a du sens car le client est souvent le même » remarque Francis Pautric. Une proximité qui pourrait mener le groupe vers d’autres concessions BMW Motorrad dans l’avenir.

Le groupe côté auto

Pour mémoire, le groupe Pautric représente les marques BMW/Mini, Volvo et Jaguar Land Rover, pour un total de 18 500 véhicules vendus en 2021, dont 9 000 voitures d’occasion. L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires global de 620 millions d’euros l’année dernière, avec un effectif de 670 collaborateurs.