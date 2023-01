Le groupe Pautric rachète une cinquième concession BMW Motorrad à Vienne

Le groupe Pautric vient d’annoncer l’acquisition de la concession BMW Motorrad de Vienne (Isère). Cet établissement appartenait jusqu’à présent au groupe Altitude. Il compte cinq collaborateurs, représente 135 deux-roues neufs par an et réalise un chiffre d’affaires de 4 millions d’euros. Ce site était le seul point de vente moto du groupe Altitude. Au contraire, le groupe Pautric poursuit son développement avec la marque allemande, puisqu’il s’agit de sa cinquième concession BMW Motorrad. Le distributeur possède ainsi les sites de Bourgoin, Bourg-en-Bresse, Cannes, Lyon et Vienne, pour un total de 1 250 véhicules neufs. Cette dernière transaction sera effective au 1er avril prochain.

Déménagement en vue

La concession prendra le nom d’Euro-Motos et quittera Vienne pour emménager sur le site BMW-Mini détenu par le groupe à Vénissieux. L'activité sera donc placée sous la direction de François Lallement. « Cela permettra de mutualiser les frais de structure et donnera un coup d’accélérateur à l’activité deux-roues », souligne Françis Pautric, président du groupe Pautric. Cette nouvelle localisation devrait augmenter le potentiel de ventes et permettra à la marque d’évoluer dans des locaux trois fois plus vastes et plus récents. Cette relocalisation urbaine devrait notamment favoriser les ventes du nouveau scooter électrique CE 04. L’arrivée de cette deuxième concession renforce la présence du groupe sur Lyon. Ce dernier détient un point de vente dans le centre de la métropole et cette nouvelle concession au sud. Il partage ainsi la deuxième ville de France et ses alentours avec le groupe Hélice Motos de Cyrus Ayari. Cette acquisition s’inscrit dans la concentration des réseaux des marques de BMW Group France. Une stratégie qui voit la montée en puissance de groupes représentant déjà les marques BMW et Mini au sein de la marque BMW Motorrad.