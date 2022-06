Le groupe Péna s'investit dans la valorisation des déchets

Avec l’augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), l’optimisation des coûts est un enjeu capital pour le secteur. D’autant que les déchets issus du marché de l’automobile sont variés et nécessitent chacun un traitement particulier qu’ils soient dangereux (batteries, huiles, peintures, filtres…) ou non dangereux (plastiques, cartons, pare-brise, ferrailles et métaux...). Pour cela, le groupe Péna propose un service global afin de limiter les coûts de traitement des déchets grâce au rachat de certaines matières (métaux, plastiques...); mais également une gestion personnalisée, sécurisée et fiable pour des ateliers écoresponsables. Un interlocuteur unique intervient sur place pour aider à aménager les espaces de tri et former les équipes par souci d’optimisation de la valorisation des matières jetées.

Une machine bien rodée

Une fois collectés et massifiés, les déchets sont valorisés au mieux selon leur nature. Au sein du groupe Péna, la chaîne Spirea, opère un tri au plus fin des éléments séparant les différents types de matières afin de maximiser leur réutilisation. Les matières premières recyclées partent chez les industriels (métallurgistes, plasturgistes...) pour être réutilisées permettant ainsi un apport dans l’économie circulaire qui limite les pénuries de matières qui désorganisent aujourd’hui la profession. Les refus de tri sont, eux, dirigés vers la chaîne Coris pour être intégrés au CSR (Combustible Solide de Récupération) afin d’être valorisés énergétiquement et ne pas finir en centre de stockage. Avec un taux de valorisation moyen de 92%, le groupe Péna illustre ainsi de manière particulièrement efficace sa vision de recycleur engagé.