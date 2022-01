Le groupe PHE dépasse les 4100 ateliers affiliés

Les enseignes de réparation soutenues et animées par le groupe PHE et ses réseaux de distribution ne cessent de croitre. L’ensemble des ateliers affiliés au groupe dépasse désormais le 4100 points de service.

« Nous sommes très fiers d’avoir franchi la barre des 4000 enseignes de réparation. Chez PHE, nous travaillons pour accompagner et développer la réparation indépendante multimarque en France. Ces réparateurs contribuent à une mobilité durable et abordable de tous les Français à un moment où il est impératif de maintenir un parc ancien opérationnel face à l’inflation des véhicules électriques. Nous soutenons et nous participons au développement de réseaux de réparation de qualité adaptés aux différents métiers de la réparation et de l’après-vente automobile. Le dynamisme de nos réseaux démontre la valeur ajoutée que nous apportons. Nous nous en réjouissons et nous allons poursuivre nos efforts en 2022 » commente Laurent Desrouffet, directeur général des réseaux et de la réparation véhicules légers.

4 % de croissance pour AD en 2021

Le réseau AD a connu une croissance nette de 87 adhérents l’an passé pour atteindre un total de 2190 adhérents (+ 4% de croissance). De nouvelles implantations qui concernent majoritairement des villes de plus de 10 000 habitants avec le recrutement d’anciens agents de marques.

A lire aussi : AD s'est beaucoup développé en 2021

Autoprimo compte 943 adhérents à fin 2021. Le réseau s’est concentré sur sa montée en compétence et profite de nouveaux services (nouvelle signalétique, devis en ligne, plan de communication en télévision et renforcement des animations commerciales). Selon PHE, l’an passé Autoprimo a recruté des MRA issus d’enseignes concurrentes pilotées par les constructeurs (Motrio, Eurorepar Car Service…). L’objectif est d’atteindre 1 000 adhérents cette année.

Le développement de Mondial Pare-Brise s’est accéléré avec 15 centres supplémentaires et 131 nouveaux points relais. L’enseigne de vitrage dispose d’un maillage de 362 centres et 399 points relais. Plus de 20% des rendez-vous qui sont pris en ligne. Un nouvel outil de gestion de planning lancé fin 2021 devrait accélérer la digitalisation du parcours client.

L’autre enseigne de vitrage du groupe, adossée à des carrosseries, Glass Auto Service est composé de 338 adhérents. « Lors du 1er Glass Auto Tour, la décision avait été prise d’aller plus loin qu’un simple label pour créer un véritable réseau doté d’un nouveau DMS et professionnaliser le chiffrage ainsi que les prises en charge des flux apporteurs d’affaires. Cet objectif est désormais atteint. La volonté est maintenant de faire croitre le nombre d’adhérents » souligne Laurent Desrouffet.

Percée de Staff Auto

Le nombre d’adhérents au Réseau 1,2,3 AutoService (Doyen) est stable par rapport à 2020 et s’élève à 133. Moins connue, l’enseigne Staff Auto, qui s’adresse aux MRA en zone rurale, se compose désormais de 225 adhérents, soit une croissance de + 50 %.