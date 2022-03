Le groupe Polmar mène en parallèle deux chantiers Skoda dans le Calvados

La structure métallique tient debout, mais tout le reste est encore à faire. D’ici quelques mois, deux concessions Skoda sortiront de terre à Caen et Lisieux (14). Le groupe de distribution Polmar, présidé par Jean-François Evrard, a choisi son territoire de prédilection, le Calvados, pour ériger ses deux premières maisons automobiles aux couleurs de la marque tchèque. Les premiers clients pourront donc fouler le sol des showrooms, d’une superficie respective de 450 m2 et 700 m2, dès cet été. Si le groupe a repris le panneau Skoda au 1er janvier 2021, il exploite depuis lors une petite structure temporairement en toile en attendant la fin de la construction de la concession.

Voitures et vélos

L’opérateur Normand distribue 13 marques (VP et VU) sur 20 sites répartis entre Caen, Bayeux et Lisieux. Son plus gros site d’exploitation se présente sous le nom « Le Village ». Installé au nord de Caen, celui-ci concentre le plus grand nombre de concessions et de marques du groupe. Sur le marché des VP, on retrouve Volkswagen, Fiat, Suzuki, Hyundai, Opel, Alfa Roméo, Jeep, Abarth, Lancia et désormais Skoda sur un seul département. Il écoule 7 000 véhicules neufs et d’occasion par an.

En 2021, le distributeur a également diversifié ses activités en ouvrant un magasin de vélos 100 % électrique baptisé E-Bike à Caen.