Le groupe Polmar va s’étendre en dehors du Calvados

Rétrospectivement, Jean-François Evrard n’imaginait pas être un jour à la tête d’un groupe de distribution de cette envergure. Et pour cause. Si le président de cette entreprise normande dirige 200 collaborateurs répartis sur 20 sites, il a aussi connu le statut de salarié lorsqu’il travaillait comme préparateur, vendeur, puis commercial chez BMW. En 2001, il rejoint le groupe Soficham pour diriger la concession Volkswagen à Caen, avant de se voir confier l’intégralité de la division automobile quatre ans plus tard. Cette aventure avec la marque allemande sera un fil rouge pour l’avenir du groupe Polmar (association des prénoms de ses enfants Paul et Margaux) qui voit le jour en 2009. Suite au départ à la retraite de Guy Chambilly, Jean-François Evrard rachète auprès de ce dernier les concessions Volkswagen de Caen et Bayeux. « C’était ma marque de cœur, celle dont je m’occupais depuis mon arrivée au sein du groupe, confesse-t-il. De plus, je n’avais pas les capacités financières pour reprendre l’ensemble de la division automobile. En 2012, j’ai également acquis la concession Fiat pour laquelle le processus de vente n’avait pas abouti. Finalement le hasard fait bien les choses ».

Au fur et à mesure des opportunités, l’opérateur ajoute 11 autres marques à son portefeuille et 17 points de vente supplémentaires, devenant un acteur majeur du département. Dernier chantier en date : l’ouverture, le 10 juin dernier, des deux sites Skoda à Caen et Lisieux. D’une superficie respective de 400 et 600 m2, les bâtiments sont les premières vitrines aux couleurs de la marque tchèque au sein du groupe. Si celui-ci en a fait l’acquisition le 1er janvier 2021 auprès du groupe Saint-Clair, il n’était pas en mesure de lancer les travaux immédiatement suite à des problèmes d’ordre administratif. En attendant, il exploite une structure temporaire en toile installée sur le parking du Village automobile (La Bijude) afin d’y recevoir les clients.

Habitué aux exigences du territoire calvadosien, l’opérateur s’apprête à se lancer un nouveau défi en s’implantant dans deux villes des départements limitrophes. Encore à l’étude, le projet devrait se concrétiser au second semestre 2022 et ne concernera que des marques déjà représentées par le groupe.

Le filon de l’électrique

En parallèle de la division automobile, le groupe Polmar a fait le choix de diversifier ses activités l’an passé à travers le vélo à assistance électrique. Le showroom E-Bike de 300 m2 installé au nord de Caen est entièrement dédié à cet univers et propose à la vente les vélos des marques espagnoles Rayvolt et eXXite, ainsi qu’un large éventail de vêtements et d’accessoires. Entre 250 et 300 exemplaires de ces deux-roues premium, au design rétro ou urbain, ont trouvé un propriétaire en 2021. Très éloignés du marché low-cost, leurs tarifs s’échelonnent entre 1 800 et 6 000 euros. La boutique propose également un service de révision, ainsi que la reprise d’anciens vélos de toutes marques. « Chez Rayvolt, on retrouve un vrai projet d’entreprise avec un schéma proche de la distribution automobile. Le constructeur possède son propre centre de recherche et développement où nous travaillons sur les prototypes des quatre années à venir », précise Jean-François Evrard. Composée de six modèles, la gamme sera prochainement étoffée par d’autres produits premium à commencer par des trottinettes fin 2022, mais aussi des motos électriques prévues pour 2023. Afin de soutenir cette activité, d’autres magasins devraient éclore au second semestre en Basse-Normandie.

L’expérience d’importateur

En parallèle, la création de la société d’importation Rayvolt France en novembre 2021, a permis à Jean-François Evrard d’obtenir la distribution exclusive des produits de cette marque sur l’ensemble des territoires français et luxembourgeois. Fabriqués à Barcelone (Espagne), ils sont exportés dans le monde entier par le biais de filiales. Entre 8 000 et 10 000 vélos sont vendus chaque année. En tant qu’importateur, le groupe Polmar a commencé en janvier dernier le développement du réseau de distribution qui compte à ce jour une dizaine d’implantations. Vannes (56), Rennes (35), Brest (29), Saint-Maur-des-Fossés (94) et Sainte-Maxime (83) comptent parmi les dernières ouvertures. « On veut vraiment quadriller la France et atteindre les 35 agences d’ici à la fin de l’année. Pour le Luxembourg, on commencera le développement en 2023. Parmi les distributeurs qui nous font confiance, certains sont exclusivement dans l’automobile et veulent se servir des mètres carrés disponibles pour compléter leur offre de mobilité et percevoir des revenus additionnels ; tandis que d’autres sont des distributeurs spécialisés dans le vélo ». Jean-François Evrard espère atteindre les 2 500 unités pour cette première année d’importation et affirme être en mesure de fournir les stocks nécessaires aux différents acteurs : « Nous avons anticipé un stock tampon d’un an dans notre entreprise d’importation et nous recevrons à partir de septembre les vélos pour la saison 2023 qui sont déjà en cours de fabrication ».