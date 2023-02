Le Groupe Renault et la CMA Nouvelle-Aquitaine renouvellent leur partenariat

La chambre des métiers et de l'artisanat (CMA) Nouvelle-Aquitaine et le Groupe Renault ont souhaité reconduire un partenariat sur la formation initiée depuis 3 ans avec le centre de Bordeaux, en l’élargissant aux centres de formation de Mont-de-Marsan dans les Landes, et de Lagord en Charente-Maritime, à la rentrée 2024.