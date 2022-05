Le groupe Renault regroupe ses services financiers sous la marque Mobilize Financial Services

C'est une évolution assez logique en raison des nouvelles habitudes de consommation vers plus de mobilité. Le groupe Renault abandonne la marque RCI Bank and Services qui portait l'ensemble de ses services financiers pour la regrouper sous l'appellation Mobilize Financial Services issue de sa filiale de nouvelles mobilités Mobilize.

Exit donc RCI Bank and Services... Le groupe Renault annonce ainsi son changement de marque commerciale, il faudra désormais appeler cette filiale financière : Mobilize Financial Services. Dans un contexte de changements majeurs pour l’industrie automobile, le renforcement des liens entre Mobilize et Mobilize Financial Services permet d’accompagner la stratégie de Renault Group d’aller au-delà de l’industrie automobile, basée sur le modèle de vehicle-as-a-service.

Lien renforcé entre financement et location de véhicules

« Aujourd’hui, RCI Bank and Services franchit une nouvelle étape dans le développement de ses activités avec Mobilize en devenant Mobilize Financial Services, la marque référente pour tous les besoins de mobilité automobile basés sur l’usage, explique João Leandro, directeur général de Mobilize Financial Services. Nous allons capitaliser sur nos 100 ans d’expertise et notre niveau de satisfaction client, le plus élevé du secteur, afin de soutenir la croissance de Mobilize sur le segment des particuliers et des flottes. Ainsi, Mobilize Financial Services va accélérer dans la location opérationnelle, l’assurance et les paiements tout en facilitant l’accès à une mobilité plus verte et durable pour tous nos clients, en lien avec notre raison d’être ».

Services financiers pour les marques du groupe ainsi que Nissan

Mobilize Financial Services sera la marque de référence pour les clients des marques de Renault Group : Renault, Dacia, Alpine et Mobilize, à la recherche d’une gamme complète de services liés à l’usage automobile. Les clients de Nissan bénéficieront de la même qualité d’offres, proposées sous la marque Nissan Financial Services.

Le déploiement de la marque commerciale Mobilize Financial Services sera progressif dans les pays d’implantation du groupe, en débutant avec ses principaux marchés d’ici à la fin de l’année 2022.

Un développement sur la clientèle particulier et flottes d'entreprises

Cette nouvelle entité de services financiers du groupe Renault se donne trois objectifs autour de la clientèle des particuliers et des professionnels : le développement des offres de location opérationnelle et d’abonnement automobile, miser sur le segment des véhicules d’occasions en optimisant leur financement sur l’ensemble du cycle de vie et proposer des services disruptifs autour de l’assurance automobile et des paiements.